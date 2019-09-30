Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.

"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – пять, Латакия – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – четыре, Хама – один, Алеппо – два", - говорится в бюллетене.