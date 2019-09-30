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РИА Новости
Война в Сирии

Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии

10:26 30.09.2019
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийВоеннослужащие в Сирии
Военнослужащие в Сирии
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Военнослужащие в Сирии. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Россия в рамках работы комиссии по перемирию в Сирии за сутки зафиксировала 29 случаев нарушения режима прекращения огня, Турция - восемь, сообщается в информационном бюллетене Минобороны РФ, опубликованном на сайте ведомства.
"Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с фактами нарушений режима прекращения боевых действий, зафиксировано 29 фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – 15, Алеппо – пять, Латакия – семь, Хама – два. Турецкой частью представительства зафиксировано восемь фактов открытия огня в провинциях: Идлиб – один, Латакия – четыре, Хама – один, Алеппо – два", - говорится в бюллетене.
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Добавляется, что в течение суток центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев провел гуманитарную акцию в населенном пункте Мааррия провинции Деръа, где выдано 750 продовольственных наборов общим весом 3,7125 тонны.
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