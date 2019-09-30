Паводок в Хабаровском крае близок к завершению

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Специалисты отмечают, что паводок этого года в Хабаровском крае завершается, сообщает региональное правительство.

По данным властей, основная волна паводка уже прошла, но в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков.

"Вода будет покидать территорию региона очень медленно, так как практически повсеместно почва переувлажнена. Однако в Николаевске-на-Амуре, а это последняя точка подтоплений, уже пройдена неблагоприятная отметка в 250 сантиметров. Поэтому негативных последствий там больше не будет. Учитывая, что новых дождей не прогнозируется, можно утверждать, что паводок в этом году завершается", - приводятся в сообщении данные Хабаровского гидрометцентра.

В конце прошлой недели гребень основной волны прошел Николаевск-на-Амуре и сместился в Амурский лиман. Но уровень воды у города пока не опускается. В понедельник утром он зафиксировался на отметке 240 сантиметров. На этом же значении уровень стоял и сутками ранее. На остальном протяжении Амура вода повсюду убывает.