Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T10:16Z
https://ria.ru/20190930/1559266094.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/155775/05/1557750579_0:161:3067:1886_1036x0_80_0_0_8301843d9a7aec25bf4c2da8f36892f7.jpg
РИА Новости

Паводок в Хабаровском крае близок к завершению

10:16 30.09.2019
153
© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
Паводок в Хабаровске
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Специалисты отмечают, что паводок этого года в Хабаровском крае завершается, сообщает региональное правительство.
По данным властей, основная волна паводка уже прошла, но в воде все еще остаются 103 жилых дома, 778 приусадебных и 2114 дачных участков.
"Вода будет покидать территорию региона очень медленно, так как практически повсеместно почва переувлажнена. Однако в Николаевске-на-Амуре, а это последняя точка подтоплений, уже пройдена неблагоприятная отметка в 250 сантиметров. Поэтому негативных последствий там больше не будет. Учитывая, что новых дождей не прогнозируется, можно утверждать, что паводок в этом году завершается", - приводятся в сообщении данные Хабаровского гидрометцентра.
В конце прошлой недели гребень основной волны прошел Николаевск-на-Амуре и сместился в Амурский лиман. Но уровень воды у города пока не опускается. В понедельник утром он зафиксировался на отметке 240 сантиметров. На этом же значении уровень стоял и сутками ранее. На остальном протяжении Амура вода повсюду убывает.
Паводок в Хабаровске
17 сентября, 09:29РИА Недвижимость
Николаевск-на-Амуре последним встретит паводок к концу недели
В Хабаровском крае из-за паводка объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. По предварительным оценкам, нанесен ущерб в 990 миллионов рублей.
010100
Обсудить 0
ГидрометцентрХабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Паводок в районе Комсомольска-на-Амуре. Архивное фото
Власти Хабаровска перечислили материальную помощь пострадавшим от паводка
РИА
Новости
Макет современного навигационного космического аппарата Глонасс-М
Источник рассказал, чем сменят отработавший два срока спутник "Глонасс"
Учения МЧС в Петропавловске-Камчатском
В Петербурге два человека пострадали при возгорании грузовиков
Сотрудник лесохраны во время ликвидации лесного пожара в Богучанском районе Красноярского края
В Авиалесоохране назвали регионы, лесные пожары которым больше не угрожают
Лента
новостей
Столкновение автобуса с препятствием в Смоленске. 30 сентября 2019
В Смоленске автобус врезался в дерево
Учения МЧС
На заводе в Красноярске ликвидировали открытое горение
Участники мотопарада в рамках мотофестиваля St.Petersburg Harley Days
Опрос показал, что собаки чаще кошек сопровождают хозяев в путешествиях
Паводок в Хабаровске
Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В Благовещенске более 70 человек эвакуировали из-за пожара в пятиэтажке
Парад в Пекине в честь 70-летия образования КНР
Китай представил новую сверхзвуковую баллистическую крылатую ракету
Военнослужащие в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии
Президент РФ Владимир Путин и президент Венесуэлы Николас Мадуро во время встречи
В МИД оценили визит Мадуро в Россию
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В одном из городов на Сахалине потушили пожар на центральной котельной
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
08:11В Петербурге закрыли затворы дамбы из-за угрозы наводнения
07:54Житель Благовещенска напал с ножом на сотрудницу офиса микрозаймов
Лента новостейМолния