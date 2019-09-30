В Канске молодые люди пытались отбить у полицейских машину их пьяного друга

КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Группа молодых людей в Канске Красноярского края препятствовала дорожным полицейским эвакуировать машину пьяного водителя, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.

Ранее в сообществе "ЧП Красноярск" появилось видео, на котором молодые люди выражают несогласие полицейским, которые пытаются эвакуировать "Ладу", на видео слышны фразы "никто машину не заберет, я тебе говорю". Некоторые из них подходят к автомобилю и пытаются проникнуть в салон. После непродолжительной словесной перепалки завязывается небольшая потасовка, в итоге которой полицейские произвели несколько задержаний.

В полиции подтвердили факт инцидента. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел в Канске - при проверке документов у 20-летнего водителя не оказалось водительского удостоверения и документов на машину. Кроме того, у него были признаки опьянения.

"Во время задержания транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку знакомые водителя стали этому препятствовать и на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировали", - говорится в сообщении.

В ведомстве сообщили, что в отношении трех граждан были составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, которые направлены в суд. В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Ему грозит административный арест от 10 до 15 суток.