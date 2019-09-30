Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T10:22Z
https://ria.ru/20190930/1559265827.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:246:2400:1596_1036x0_80_0_0_e8c9110f3efd4f52b9255accb4d7f733.jpg
РИА Новости

В Канске молодые люди пытались отбить у полицейских машину их пьяного друга

10:11 30.09.2019 (обновлено: 10:22 30.09.2019)
2859
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкПолиция
Полиция
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Группа молодых людей в Канске Красноярского края препятствовала дорожным полицейским эвакуировать машину пьяного водителя, сообщает пресс-служба регионального главка МВД.
Ранее в сообществе "ЧП Красноярск" появилось видео, на котором молодые люди выражают несогласие полицейским, которые пытаются эвакуировать "Ладу", на видео слышны фразы "никто машину не заберет, я тебе говорю". Некоторые из них подходят к автомобилю и пытаются проникнуть в салон. После непродолжительной словесной перепалки завязывается небольшая потасовка, в итоге которой полицейские произвели несколько задержаний.
Автомобиль такси
26 сентября, 15:53РИА Новости
В Москве пьяный мужчина покусал таксиста и сломал ему ногу
В полиции подтвердили факт инцидента. В ведомстве уточнили, что конфликт произошел в Канске - при проверке документов у 20-летнего водителя не оказалось водительского удостоверения и документов на машину. Кроме того, у него были признаки опьянения.
"Во время задержания транспортного средства и помещения его на специализированную стоянку знакомые водителя стали этому препятствовать и на неоднократные требования сотрудников полиции прекратить противоправные действия не реагировали", - говорится в сообщении.
В ведомстве сообщили, что в отношении трех граждан были составлены административные материалы за неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции, которые направлены в суд. В отношении водителя составлен протокол за управление транспортным средством в состоянии опьянения без прав. Ему грозит административный арест от 10 до 15 суток.
По факту конфликта также проводится служебная проверка, в ходе которой будет дана оценка действиям полицейских.
Скриншот видео, где группа молодых людей вторглась в полицейский участок
28 сентября, 13:31Культура
Рэперы проникли в полицейский участок, чтобы снять клип
10001218
Обсудить 0
Красноярский крайКанскПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Перми после исчезновения 15-летней девочки возбудили дело
РИА
Новости
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
Сотрудник ДПС у автомобиля скорой помощи
Саратовский депутат погиб в ДТП
Слитки золота
В Москве изъяли свыше 25 килограмм украденного якутского золота
Лента
новостей
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Полиция
СМИ: в Москве гастарбайтер изнасиловал женщину и ее семилетнего сына
Многонациональная свадьба в дагестанском городе Дербент. 29 сентября 2019
Дагестанская свадьба побила два мировых рекорда
Сало
В Москве мужчина насмерть подавился салом в темноте
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Кадр из сериала Счастливы вместе
Нарколог объяснил поведение Бочкаревой во время задержания с кокаином
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Автомобиль Следственного комитета РФ
Воспитанница детдома на Сахалине погибла, приняв ванну с кипятком
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:43В ДНР началась первая перепись населения
09:42В Польше один человек погиб и 18 пострадали в результате непогоды
09:42В Минске назвали главные задачи программы по интеграции Белоруссии и России
09:40В ЛНР стартовала первая перепись населения
09:37В Минске заявили о готовности решить все вопросы в отношениях с Москвой
09:36У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение магнитудой 5,3
09:34В Омске мужчину обвинили в нападении на пенсионера из-за 27 рублей
09:32Ураган "Лоренцо" движется в сторону Азорских островов
09:32Реакция НАТО на послание Путина по РСМД разочаровывает, заявил Рябков
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись почти в пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
Лента новостейМолния