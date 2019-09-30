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РИА Новости

В Гоа вернулся самолет из-за возгорания в двигателе

10:10 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир СергеевПассажирский самолет в небе
Пассажирский самолет в небе
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Пассажирский самолет в небе. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Самолет частной индийской авиакомпании IndiGo, следовавший по маршруту Гоа – Дели, был вынужден экстренно вернуться в пункт вылета после возгорания в двигателе, передает в понедельник агентство IANS.
По данным агентства, возгорание было зафиксировано спустя 15 минут после того, как авиалайнер взлетел и набрал высоту. На борту воздушного судна находились порядка 180 пассажиров, в том числе министр окружающей среды штата Гоа Нилеш Кабрал.
"Пилоты выключили левый двигатель сразу же после того, как обнаружили возгорание, после чего направили самолет обратно в аэропорт Даболим в Гоа", - рассказал министр агентству.
"Пассажиры увидели, как двигатель загорелся, и вскоре все начали паниковать. Однако экипаж действовал в этой ситуации крайне профессионально", - добавил чиновник.
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Отмечается, что самолет благополучно приземлился в аэропорту вылета, после чего все находившиеся на борту люди были эвакуированы. Пострадавших в результате инцидента не было, указывает агентство.
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