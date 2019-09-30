В Гоа вернулся самолет из-за возгорания в двигателе

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен – РИА Новости. Самолет частной индийской авиакомпании IndiGo, следовавший по маршруту Гоа – Дели, был вынужден экстренно вернуться в пункт вылета после возгорания в двигателе, передает в понедельник агентство Самолет частной индийской авиакомпании IndiGo, следовавший по маршруту Гоа – Дели, был вынужден экстренно вернуться в пункт вылета после возгорания в двигателе, передает в понедельник агентство IANS

По данным агентства, возгорание было зафиксировано спустя 15 минут после того, как авиалайнер взлетел и набрал высоту. На борту воздушного судна находились порядка 180 пассажиров, в том числе министр окружающей среды штата Гоа Нилеш Кабрал.

"Пилоты выключили левый двигатель сразу же после того, как обнаружили возгорание, после чего направили самолет обратно в аэропорт Даболим в Гоа", - рассказал министр агентству.

"Пассажиры увидели, как двигатель загорелся, и вскоре все начали паниковать. Однако экипаж действовал в этой ситуации крайне профессионально", - добавил чиновник.