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РИА Новости

В Новой Зеландии арестовали человека, угрожавшего устроить теракты

10:01 30.09.2019 (обновлено: 12:22 30.09.2019)
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© AP Photo / Mark BakerПолиция в Новой Зеландии
Полиция в Новой Зеландии
© AP Photo / Mark Baker
Полиция в Новой Зеландии. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Сотрудники полиции Новой Зеландии арестовали человека за угрозы взрывов в столице страны, следует из заявлений на сайте правоохранителей и информации местных СМИ.
В сообщении полиции отмечается, что угрозы поступили в ведомство в понедельник в дневное время, после чего правоохранители прибыли в три точки в центральных районах Веллингтона и перекрыли их. Однако на данный момент "все три территории не представляют опасности и теперь открыты".
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"Человек был арестован в связи с совершением угроз", - отмечается в тексте.
Также в полицию несколько позднее поступило сообщение о "предмете, вызывающем беспокойство", который якобы находился на площади близ здания театра Circa в новозеландской столице. Однако правоохранители внимательно изучили его и признали "не представляющим опасность".
В свою очередь, радиостанция RNZ сообщает, что арест был произведен после угроз взрывов в Веллингтоне и в городе Лоуэр-Хатт. Полиция эвакуировала и проверила здания парламента в столице и перекрыла участок крупной дороги Аделейд (Adelaide Road).
Кроме того, очевидец заявил радиостанции, что в то время появились сообщения о взрывном устройстве в машине на этой улице и была эвакуирована заправочная станция. Хотя полиция сказала ему, что шансы того, что там окажется бомба "невелики", сотрудники должны были отнестись к такой информации серьезно. Дорога была перекрыта до прибытия группы обезвреживания взрывных устройств.
"Весь район был эвакуирован. В тот момент это был как будто бы город-призрак… Все были эвакуированы в радиусе 200 или 100 метров", - заявил очевидец.
Правоохранители с собаками проверили зоны, откуда поступали угрозы. Вскоре оцепление было снято, а здания были открыты.
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