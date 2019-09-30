"Союзмолоко" предупредило о возможном росте себестоимости производства

"Пока, наверное, говорить о том, что в этом году реализация пилотного проекта (по маркировке. — Прим. ред.) приведет к росту себестоимости продукции, не совсем корректно, но если проект будет развернут на молочную отрасль, то мы ожидаем, что рост себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5-3%", — сказал собеседник агентства.