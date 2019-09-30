"Союзмолоко" предупредило о возможном росте себестоимости производства

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запуск системы маркировки молочной продукции может повлечь рост себестоимости ее производства, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.
"Пока, наверное, говорить о том, что в этом году реализация пилотного проекта (по маркировке. — Прим. ред.) приведет к росту себестоимости продукции, не совсем корректно, но если проект будет развернут на молочную отрасль, то мы ожидаем, что рост себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5-3%", — сказал собеседник агентства.
По словам Белова, развертывание системы маркировки может привести к дополнительным ежегодным затратам производителей молочной продукции примерно на 20 миллиардов рублей, а капитальные затраты, по оценкам "Союзмолоко", составят порядка 25 миллиардов.
С июля 2018 года российские производители должны оформлять ветеринарные сертификаты на некоторые товары животноводческой продукции в электронном виде в системе "Меркурий". С этого года обязательным стало сопровождение электронными документами сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров.
Ветсертификаты на питьевое молоко, кисломолочную продукцию в потребительской упаковке и мороженое начнут оформлять в электронном виде с 1 ноября.
Кроме того, в июле стартовал эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. Цель — противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных.