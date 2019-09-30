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РИА Новости

"Союзмолоко" предупредило о возможном росте себестоимости производства

09:49 30.09.2019 (обновлено: 11:28 30.09.2019)
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© РИА Новости / Варвара ГертьеМолочная продукция
Молочная продукция
© РИА Новости / Варвара Гертье
Молочная продукция. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Запуск системы маркировки молочной продукции может повлечь рост себестоимости ее производства, сообщил РИА Новости гендиректор Национального союза производителей молока ("Союзмолоко") Артем Белов.

"Пока, наверное, говорить о том, что в этом году реализация пилотного проекта (по маркировке. — Прим. ред.) приведет к росту себестоимости продукции, не совсем корректно, но если проект будет развернут на молочную отрасль, то мы ожидаем, что рост себестоимости производства готовой молочной продукции составит не менее 2,5-3%", — сказал собеседник агентства.

По словам Белова, развертывание системы маркировки может привести к дополнительным ежегодным затратам производителей молочной продукции примерно на 20 миллиардов рублей, а капитальные затраты, по оценкам "Союзмолоко", составят порядка 25 миллиардов.
С июля 2018 года российские производители должны оформлять ветеринарные сертификаты на некоторые товары животноводческой продукции в электронном виде в системе "Меркурий". С этого года обязательным стало сопровождение электронными документами сгущенного молока и сливок, сливочного масла, сыров.
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Кроме того, в июле стартовал эксперимент по маркировке некоторых видов готовой молочной продукции, он продлится до 29 февраля 2020 года. Цель — противодействовать незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе контрафактных.
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СоюзмолокоРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Если-бы молоко подешевело была-бы новость , а это обыденность !
30 сентября, 09:57
Дядька Митька
1310011
А с 1 октября ндс на пальмовое масло до 20% поднимают, так что учитывая качество наших продуктов многое сейчас в цене поднимется... но это ничего, главное инфляция не больше 4%...
30 сентября, 10:07
mm.j.sorokin
1310101
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