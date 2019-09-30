В ДТП с автобусом под Челябинском погиб человек

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Один человек погиб и пятеро пострадали в ДТП с автобусом в Челябинской области, сообщили журналистам в ГИБДД РФ.

"В 05.00 на 17 километре автодороги "Черноречье - Бреды" водитель 1985 года рождения, управляя автобусом "ГАЗ", выехал на полосу, предназначенную для встречного движения (выезд разрешен), и совершил столкновение с двигавшейся во встречном направлении грузовой автомашиной, после чего произошло опрокидывание обоих транспортных средств", - рассказали в ГИБДД.