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РИА Новости

Шестого октября в Москве перекроют ряд улиц из-за проведения полумарафона

09:39 30.09.2019 (обновлено: 09:40 30.09.2019)
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкУчастники полумарафона в Москве
Участники полумарафона в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения 6 октября полумарафона "Моя столица", сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.
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Уточняется, что 5 октября с 12.00 до 20.00 6 октября перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.
Также перекрыто движение транспорта на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Перекрытия вступаю в силу 6 октября с 8.00 до 20.00.
В период с 8.00 до 18.00 6 октября перекрыто движение на участке улицы Косыгина от Мосфильмовской улицы до Ленинского проспекта.
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