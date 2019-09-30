Шестого октября в Москве перекроют ряд улиц из-за проведения полумарафона

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Ряд улиц в Москве перекроют из-за проведения 6 октября полумарафона "Моя столица", сообщили в пресс-службе Центра организации дорожного движения.

Уточняется, что 5 октября с 12.00 до 20.00 6 октября перекрыт парковочный карман на Университетской площади в районе пересечения с улицей Косыгина.

Также перекрыто движение транспорта на участке Университетской площади от Университетского проспекта до улицы Косыгина. Перекрытия вступаю в силу 6 октября с 8.00 до 20.00.