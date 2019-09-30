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РИА Новости

В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

09:36 30.09.2019
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРазрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области
© РИА Новости / Стрингер
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Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР сообщали о пяти обстрелах за сутки в Донбассе со стороны силовиков.
Щит с предупреждением о минах у дороги в Донбассе
29 сентября, 21:02РИА Новости
В ЛНР погиб ополченец результате обстрела со стороны силовиков
"В 7.55 (совпадает с мск) боевики 59 бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из миномета калибром 120 миллиметров населенный пункт Нижнее Лозовое", - заявили в пресс-службе.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
Минские соглашения
11 февраля 2018, 10:00РИА Новости
Минские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru
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