В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области. Архивное фото

Разрушенный дом в поселке Сокольники на линии соприкосновения в Луганской области

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

Ранее в ЛНР сообщали о пяти обстрелах за сутки в Донбассе со стороны силовиков.

"В 7.55 (совпадает с мск) боевики 59 бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из миномета калибром 120 миллиметров населенный пункт Нижнее Лозовое", - заявили в пресс-службе.

Информация о жертвах и разрушениях уточняется.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.