В ЛНР заявили о минометном обстреле со стороны силовиков

ЛУГАНСК, 30 сен - РИА Новости. Украинские силовики открыли огонь из миномета по территории самопровозглашенной Луганской народной республики, заявили в понедельник РИА Новости в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
Ранее в ЛНР сообщали о пяти обстрелах за сутки в Донбассе со стороны силовиков.
"В 7.55 (совпадает с мск) боевики 59 бригады вооруженных формирований Украины подвергли обстрелу из миномета калибром 120 миллиметров населенный пункт Нижнее Лозовое", - заявили в пресс-службе.
Информация о жертвах и разрушениях уточняется.
Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек.
Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в частности, в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.
11 февраля 2018, 10:00РИА НовостиМинские соглашенияМинские соглашения предусматривают незамедлительное и всеобъемлющее прекращение огня, отвод тяжелых вооружений, проведение конституционной реформы на Украине и начало диалога о проведении местных выборов на юго-востоке страны. Подробнее – в инфографике ria.ru