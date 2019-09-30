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РИА Новости

Башкирская полиция проверит сообщение об убийстве щенков петардами

09:33 30.09.2019 (обновлено: 09:36 30.09.2019)
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкСотрудник Росгвардии у полицейской машины
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в фотобанк
Сотрудник Росгвардии у полицейской машины. Архивное фото
УФА, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители Башкирии организовали проверку по сообщению в СМИ о жестоком убийстве собаки и ее щенят петардами в башкирском селе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. Под петицией свои подписи поставили уже более 14 тысяч человек. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят.
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"По сообщению в СМИ об убитых собаках полиция проводит проверку", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.
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