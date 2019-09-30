Башкирская полиция проверит сообщение об убийстве щенков петардами

УФА, 30 сен - РИА Новости. Правоохранители Башкирии организовали проверку по сообщению в СМИ о жестоком убийстве собаки и ее щенят петардами в башкирском селе, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД по региону.
Ранее волонтеры организовали сбор подписей под обращением к полиции Башкирии на ресурсе change.org с требованием наказать живодеров за жестокое убийство собаки и двухнедельных щенков. По данным автора петиции, животных взорвали петардами школьники 21 сентября в поселке Строймаш Стерлитамакского района. Под петицией свои подписи поставили уже более 14 тысяч человек. На фотографиях, распространенных в социальных сетях, запечатлены 11 убитых щенят.
"По сообщению в СМИ об убитых собаках полиция проводит проверку", - сказали РИА Новости в пресс-службе МВД по Башкирии.