Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T09:29Z
https://ria.ru/20190930/1559264663.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155553/28/1555532806_5:149:807:600_1036x0_80_0_0_4ac89d3c3155389aedeb9095d768ca58.jpg
РИА Новости

Эксперты назвали Россию "важнейшим игроком на Ближнем Востоке"

09:29 30.09.2019
231
© Фото : Минобороны РФ/Vadim GrishankinВКС России в Сирии
ВКС России в Сирии
© Фото : Минобороны РФ/Vadim Grishankin
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Антитеррористическая операция российской армии в Сирии стала боевым крещением для нового вида ВС - Воздушно-космических сил, а также сделала Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости опрошенные накануне четырехлетия с начала участия РФ в сирийском конфликте эксперты.
Тридцатого сентября 2015 года российские ВКС начали наносить удары по позициям террористов в Сирии. За четыре года в операции приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих, было совершено более 45 тысяч боевых вылетов.
За это время в реальных боевых условиях было обкатано 300 образцов военной техники, при этом работа над 12 перспективными оружейными проектами была остановлена после их неудачных испытаний в САР.

Все цели достигнуты

Член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский отметил, что в 2015 году перед Россией в Сирии стояло сразу несколько как военных, так и политических задач. Все они были успешно выполнены.
"Начиная операцию в Сирии, мы руководствовались следующими интересами: нанести поражение террористическим организациям, в чьих рядах воюют выходцы из нашей страны, нацеленные на создание мирового халифата, в том числе на территории РФ. Во-вторых, нам нужно было сохранить легитимный режим в Сирии. Другая важная задача - опробовать новую структуру, ВКС, а также испытать в реальных боевых условиях многие образцы вооружений и военной техники", - сказал эксперт.
Авиаудары бомбардировщиками Ту-22М3 ВКС РФ по объектам террористов в провинции Дейр-эз-Зор. 1 ноября 2017
Вчера, 02:48РИА Новости
Операция российских ВКС в Сирии
Собеседник агентства подчеркнул, что сирийская кампания серьезно повлияла на развитие Вооруженных сил РФ: в ходе операции ВКС подтвердили свою способность вести боевые действия в условиях высочайшего напряжения. Кроме того, материально-технические подразделения успешно провели сложную логистическую операцию по обеспечению группировки войск на удаленном театре военных действий.
"Бесценный опыт получили наши пилоты: порядка 45 тысяч боевых вылетов - это не шутка. Мы испытали боевую авиацию в крайне напряженных условиях, когда один и тот же самолет совершал 3-4 боевых вылета в день, что являлось огромной нагрузкой не только для пилота, но и на систему аэродромного обеспечения", - пояснил Мураховский.
По словам члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко, сирийская операция также стала проверкой на прочность для российской ПВО, отбившей все атаки дронов террористов на авиабазу в Хмеймиме.
"Важно отметить, что мы были готовы к тому, что против нас будут использовать ударные беспилотники, и ни один из налетов дронов, организованных террористами, не удался. Здесь доказал свои отличные тактико-технические характеристики зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" как средство последнего рубежа", - сказал эксперт.

"Крещение" Сирией

К другим важным результатам сирийской операции Мураховский отнес получение реального боевого опыта практически всеми высшими офицерами российской армии.
"Очень важно, что практически весь офицерский состав ВС РФ принял участие этой операции и продвижение по службе в российской армии теперь напрямую зависит от того, как военачальник себя проявил в Сирии", - подчеркнул собеседник агентства.
Мураховский отметил, что РФ также внесла существенный вклад в восстановление и подготовку правительственных сирийских войск.
"Нам до какой-то степени удалось восстановить боеспособность сирийской армии, несмотря на огромные потери кадров и техники. Наши военные советники научили сирийцев воевать эффективно. Именно ВС Сирии сыграли основную роль в разгроме террористов на земле", - сказал эксперт.
Здания, разрушенные в ходе боевых действий между правительственными войсками и боевиками в одном из районов Алеппо
20 сентября, 19:52Война в Сирии
Сирийская армия ликвидировала боевиков в окрестностях Алеппо

Геополитический прорыв

Эксперты сошлись во мнении, что активная фаза операции ВКС России закончена и вероятность возобновления боевых действий с прежней силой мала, однако Россия "останется" в Сирии навсегда, используя базы в Хмеймиме и Тартусе для контроля ближневосточного и средиземноморского регионов.
"Наличие авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе позволяет нам проецировать наши возможности далеко за пределы Ближнего Востока. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Хмеймиме сможет превратить его в так называемый "аэродром подскока" для дальней авиации", - сказал Мураховский.
По словам Коротченко, сирийская операция дала России "новый геополитический статус", сделав Москву важнейшим игроком на Ближнем Востоке, без учета позиций которого не может быть решен ни один серьезный вопрос.
"Россия навсегда вернулась на Ближний Восток. С учетом дальности действия российских истребителей, а также наличия на вооружении стоящих в Тартусе кораблей и подлодок крылатых ракет "Калибр" мы получаем полной контроль над ситуацией в Южной Европе, акватории Средиземного моря, держим под контролем всю Северную Африку и Ближний Восток", - подчеркнул собеседник агентства.
Зенитно-ракетный комплекс С-400
26 сентября, 16:17Война в Сирии
Командир полка рассказал о защите Хмеймима и Тартуса от воздушных атак
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористические организации, запрещенные в России.
200000
Обсудить 0
Война в СирииВиктор МураховскийВоздушно-космические силы РоссииИсламское государствоИгорь КоротченкоСирияРоссияВ мире
Рекомендуем
Военнослужащие Сирийской Арабской армии
Эксперт объяснил, почему Турция перестала следовать за США в Сирии
РИА
Новости
Площадь Мерджи в Дамаске
"Россия сделала главное": Как живет Дамаск после войны
Член группировки Аш-Шабаб
СМИ: боевики "Аш-Шабаб" напали на американскую военную базу в Сомали
F-35A
Южная Корея впервые представила истребители F-35A в День вооруженных сил
Лента
новостей
Военнослужащие в Сирии
Россия за сутки зафиксировала 29 нарушений перемирия в Сирии
Тегеран, Иран
МИД Ирана прокомментировал слова своего посла об ударах по войскам США
Ноутбук
В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
Площадь Мерджи в Дамаске
Эксперт оценил перспективы решения конфликта в Сирии
Военная техника вооруженных сил Украины на военном параде в Киеве
Киев увеличит число военных подразделений для выполнения общих задач с НАТО
Предприятия нефтегазовой компании Саудовской Аравии Saudi Aramco
Иран назвал удары по саудовским НПЗ обороной правительства Йемена
Президент Ирана Хасан Рухани на V встрече глав государств - гарантов Астанинского процесса содействия сирийскому урегулированию
Роухани сообщил о важном шаге в подготовке встречи по ядерной сделке с США
Сирия
Сирия и Ирак открыли пограничный КПП "Аль-Букемаль/Аль-Каим"
Спуск на воду малого ракетного корабля Ингушетия в Казани
В Черном море начались испытания судна-носителя ракет "Калибр" "Ингушетия"
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
Лента новостейМолния