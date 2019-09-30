Эксперты назвали Россию "важнейшим игроком на Ближнем Востоке"

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Антитеррористическая операция российской армии в Сирии стала боевым крещением для нового вида ВС - Воздушно-космических сил, а также сделала Россию важнейшим игроком на Ближнем Востоке, заявили РИА Новости опрошенные накануне четырехлетия с начала участия РФ в сирийском конфликте эксперты.

Тридцатого сентября 2015 года российские ВКС начали наносить удары по позициям террористов в Сирии. За четыре года в операции приняли участие более 63 тысяч российских военнослужащих, было совершено более 45 тысяч боевых вылетов.

За это время в реальных боевых условиях было обкатано 300 образцов военной техники, при этом работа над 12 перспективными оружейными проектами была остановлена после их неудачных испытаний в САР.

Все цели достигнуты

Член экспертного совета при коллегии Военно-промышленной комиссии РФ Виктор Мураховский отметил, что в 2015 году перед Россией в Сирии стояло сразу несколько как военных, так и политических задач. Все они были успешно выполнены.

"Начиная операцию в Сирии, мы руководствовались следующими интересами: нанести поражение террористическим организациям, в чьих рядах воюют выходцы из нашей страны, нацеленные на создание мирового халифата, в том числе на территории РФ. Во-вторых, нам нужно было сохранить легитимный режим в Сирии. Другая важная задача - опробовать новую структуру, ВКС, а также испытать в реальных боевых условиях многие образцы вооружений и военной техники", - сказал эксперт.

Собеседник агентства подчеркнул, что сирийская кампания серьезно повлияла на развитие Вооруженных сил РФ: в ходе операции ВКС подтвердили свою способность вести боевые действия в условиях высочайшего напряжения. Кроме того, материально-технические подразделения успешно провели сложную логистическую операцию по обеспечению группировки войск на удаленном театре военных действий.

"Бесценный опыт получили наши пилоты: порядка 45 тысяч боевых вылетов - это не шутка. Мы испытали боевую авиацию в крайне напряженных условиях, когда один и тот же самолет совершал 3-4 боевых вылета в день, что являлось огромной нагрузкой не только для пилота, но и на систему аэродромного обеспечения", - пояснил Мураховский.

По словам члена Общественного совета при Минобороны РФ Игоря Коротченко, сирийская операция также стала проверкой на прочность для российской ПВО, отбившей все атаки дронов террористов на авиабазу в Хмеймиме.

"Важно отметить, что мы были готовы к тому, что против нас будут использовать ударные беспилотники, и ни один из налетов дронов, организованных террористами, не удался. Здесь доказал свои отличные тактико-технические характеристики зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2" как средство последнего рубежа", - сказал эксперт.

"Крещение" Сирией

К другим важным результатам сирийской операции Мураховский отнес получение реального боевого опыта практически всеми высшими офицерами российской армии.

"Очень важно, что практически весь офицерский состав ВС РФ принял участие этой операции и продвижение по службе в российской армии теперь напрямую зависит от того, как военачальник себя проявил в Сирии", - подчеркнул собеседник агентства.

Мураховский отметил, что РФ также внесла существенный вклад в восстановление и подготовку правительственных сирийских войск.

"Нам до какой-то степени удалось восстановить боеспособность сирийской армии, несмотря на огромные потери кадров и техники. Наши военные советники научили сирийцев воевать эффективно. Именно ВС Сирии сыграли основную роль в разгроме террористов на земле", - сказал эксперт.

Геополитический прорыв

Эксперты сошлись во мнении, что активная фаза операции ВКС России закончена и вероятность возобновления боевых действий с прежней силой мала, однако Россия "останется" в Сирии навсегда, используя базы в Хмеймиме и Тартусе для контроля ближневосточного и средиземноморского регионов.

"Наличие авиабазы в Хмеймиме и пункта материально-технического обеспечения в Тартусе позволяет нам проецировать наши возможности далеко за пределы Ближнего Востока. Строительство второй взлетно-посадочной полосы в Хмеймиме сможет превратить его в так называемый "аэродром подскока" для дальней авиации", - сказал Мураховский.

По словам Коротченко, сирийская операция дала России "новый геополитический статус", сделав Москву важнейшим игроком на Ближнем Востоке, без учета позиций которого не может быть решен ни один серьезный вопрос.

"Россия навсегда вернулась на Ближний Восток. С учетом дальности действия российских истребителей, а также наличия на вооружении стоящих в Тартусе кораблей и подлодок крылатых ракет "Калибр" мы получаем полной контроль над ситуацией в Южной Европе, акватории Средиземного моря, держим под контролем всю Северную Африку и Ближний Восток", - подчеркнул собеседник агентства.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.