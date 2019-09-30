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РИА Новости

Приморский суд арестовал еще четверых северокорейских браконьеров

09:27 30.09.2019
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© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
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Зал судебных заседаний. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Находкинский городской суд арестовал еще четверых рыбаков из КНДР, которых задержали после нападения на российских пограничников в Японском море, сообщил РИА Новости представитель суда.
"Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении еще 4 северокорейских рыбаков. Они арестованы на время проведения следственных действий", - сказал собеседник.
Задержание браконьеров из КНДР в Японском море. Съемка ФСБ
27 сентября, 17:00РИА Новости
Появилось видео задержания в Приморье судов с 262 браконьерами из КНДР
Ранее в понедельник суд арестовал шестерых северокорейских рыбаков.
ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один их нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.
В российский МИД для объяснений был вызван временного поверенный в делах КНДР Зин Чжон Хеп, которому выразили серьезную озабоченность и потребовали от Пхеньяна принять исчерпывающие меры, чтобы подобное не повторилось.
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю.
17 сентября, 15:26РИА Новости
В Японском море браконьеры из КНДР напали на российских пограничников
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КНДРРоссияПриморский крайПроисшествия
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