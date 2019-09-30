Приморский суд арестовал еще четверых северокорейских браконьеров

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен - РИА Новости. Находкинский городской суд арестовал еще четверых рыбаков из КНДР, которых задержали после нападения на российских пограничников в Японском море, сообщил РИА Новости представитель суда.

"Сегодня суд избрал меру пресечения в отношении еще 4 северокорейских рыбаков. Они арестованы на время проведения следственных действий", - сказал собеседник.

Ранее в понедельник суд арестовал шестерых северокорейских рыбаков.

ЧП произошло 17 сентября в исключительной экономической зоне России - в районе банки Кито-Ямато российские пограничники обнаружили две северокорейские шхуны и 11 мотоботов, которые занимались незаконным промыслом. При задержании экипаж одной из шхун оказал вооруженное сопротивление, в результате которого ранения получили пограничники, один их нападавших северокорейских рыбаков погиб. Всего был задержан 161 браконьер из КНДР.