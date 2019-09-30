Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T09:07Z
https://ria.ru/20190930/1559264288.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/104085/86/1040858653_0:0:1738:979_1036x0_80_0_0_08b5a92443b57c3b93e333a2f447bad7.jpg
РИА Новости

Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму

09:07 30.09.2019
861
© РИА Новости / Игорь Зарембо / Перейти в фотобанкЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний
© РИА Новости / Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Зал судебных заседаний. Архивное фото
КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии, организовавшего на территории Хакасии группу из четырех человек, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов и последующий выезд в Сирию, чтобы примкнуть к террористам, сообщает пресс-служба УФСБ по Хакасии.
По ее данным, в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" в отношении гражданина Киргизии, "этнического узбека Абдирахманова Н.Г., сотрудники регионального ФСБ выяснили, что он причастен к деятельности международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"*.
Наручники на судебном заседании
30 августа, 16:09РИА Новости
Житель Чечни получил шесть лет колонии за содействие терроризму
"Фигурант уголовного дела сформировал ячейку из 4 человек и планировал совершение преступлений террористического характера, в т.ч. путем нападения на сотрудников правоохранительных органов на территории Хакасии с последующим выездом в Сирийскую Арабскую Республику. Кроме того, Абдирахманов Н.Г. осуществлял склонение жителей региона к выезду и участию в деятельности террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"* на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.
По данным регионального ФСБ, было установлено, что фигурант уголовного дела регулярно общался с одним из лидеров группировки.
"Приговором Дальневосточного окружного военного суда Абдирахманов Н.Г. был признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - сообщает пресс-служба.
По ее данным, Верховный суд РФ оставил приговор без изменения.
* Запрещенная в России террористическая организация.
1000110
ХакасияРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Автомобиль Следственного комитета Российской Федерации
В Хакасии женщина позволила знакомому за деньги изнасиловать своих дочерей
РИА
Новости
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Зал судебных заседаний
Приморский суд арестовал еще четверых северокорейских браконьеров
Лента
новостей
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Саудовский принц объяснил, почему военные не смогли отразить атаки на НПЗ
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова
Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
Нью-Йоркская фондовая биржа, расположенная на Уолл-стрит
Америка готовит для Китая страшную кару
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
Бездомные собаки
В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
Полиция в Новой Зеландии
В Новой Зеландии арестовали человека, угрожавшего устроить теракты
Набережная Ялты
В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:24В Москве перекрыли улицу у театра "Ленком" для прощания с Марком Захаровым
09:24На Украине более 100 населенных пунктов остались без света из-за непогоды
09:17Минпромторг повторно выбрал разработчика самолета на замену Ан-2
09:16Роспотребнадзор дал рекомендации по профилактике гриппа
09:11Эксперты назвали действия Трампа по Украине серьезной базой для импичмента
09:03На Сахалине уволили санитарку, подозреваемую в смерти ребенка
09:01На параде в Пекине впервые показали беспилотник "Острый меч"
09:01СМИ: сокращение чиновников может обойтись в почти пять миллиардов рублей
09:01Китай представил новые баллистические ракеты подводных лодок "Цзюйлан-2"
09:00На Тайване обрушился мост, есть пострадавшие
08:57Минобороны подало иск к РКК "Энергия" на пять миллиардов рублей
08:56В Сургуте шесть человек пострадали в крупном ДТП
08:55Силовики разместили в Донбассе тяжелую артиллерию, заявили в ДНР
08:52На Сахалине проверят детский дом после гибели воспитанницы
08:49Глава РЖД рассказал о тестировании технологии 5G-связи
08:44Прощание с Марком Захаровым состоится в "Ленкоме" во вторник
08:33В дагестанском селе семь человек отравились угарным газом в частном доме
08:30США не должны диктовать Индии, у кого покупать вооружение, заявили в Дели
08:28Cиловики 15 раз за сутки нарушили перемирие, заявили в ДНР
08:19В Москве зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление для 1 октября
Лента новостейМолния