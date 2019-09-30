Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму

КРАСНОЯРСК, 30 сен - РИА Новости. Суд приговорил к семи годам лишения свободы гражданина Киргизии, организовавшего на территории Хакасии группу из четырех человек, планировавших нападение на сотрудников правоохранительных органов и последующий выезд в Сирию, чтобы примкнуть к террористам, сообщает пресс-служба УФСБ по Хакасии.

По ее данным, в рамках расследования уголовного дела по части 1 статьи 205.1 УК РФ "Содействие террористической деятельности" в отношении гражданина Киргизии, "этнического узбека Абдирахманова Н.Г., сотрудники регионального ФСБ выяснили, что он причастен к деятельности международной террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"*.

"Фигурант уголовного дела сформировал ячейку из 4 человек и планировал совершение преступлений террористического характера, в т.ч. путем нападения на сотрудников правоохранительных органов на территории Хакасии с последующим выездом в Сирийскую Арабскую Республику. Кроме того, Абдирахманов Н.Г. осуществлял склонение жителей региона к выезду и участию в деятельности террористической организации "Джамаат Таухид ва Джихад"* на территории Сирийской Арабской Республики", - говорится в сообщении.

По данным регионального ФСБ, было установлено, что фигурант уголовного дела регулярно общался с одним из лидеров группировки.

"Приговором Дальневосточного окружного военного суда Абдирахманов Н.Г. был признан виновным в совершении указанного преступления, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет", - сообщает пресс-служба.

По ее данным, Верховный суд РФ оставил приговор без изменения.