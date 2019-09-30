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РИА Новости

В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане

08:49 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Двое неизвестных пришли в ресторан на улице Свободы в Москве, повредили имущество и избили одного из посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.
"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.
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У одного из злоумышленников в руках был предмет, похожий на автомат, сообщил РИА Новости информированный источник со ссылкой на очевидцев. При этом из оружия, подчеркнул источник, не стреляли.
Обоим злоумышленникам удалось скрыться с места происшествия, полиция проводит проверку инцидента.
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