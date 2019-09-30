В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Двое неизвестных пришли в ресторан на улице Свободы в Москве, повредили имущество и избили одного из посетителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной полиции.

"В 7.18 в полицию поступила информация, что в ресторан на улице Свободы, 55, вошли двое неизвестных и причинили имуществу ресторана ущерб, а также нанесли травмы одному из посетителей", - рассказал собеседник агентства.

У одного из злоумышленников в руках был предмет, похожий на автомат, сообщил РИА Новости информированный источник со ссылкой на очевидцев. При этом из оружия, подчеркнул источник, не стреляли.