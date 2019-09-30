Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T08:47Z
https://ria.ru/20190930/1559263865.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/155799/54/1557995421_0:0:3031:1704_1036x0_80_0_0_799f6992d4f4d916e7015fee8892b1c4.jpg
РИА Новости

В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

08:47 30.09.2019
195
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ
Сотрудники МЧС РФ
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ. Архивное фото
САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Самаре, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.
По данным ведомства, в воскресенье, 29 сентября, около 23.00 (22.00 мск) в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы 22-го Партсъезда столкнулись Lada Priora и машина скорой помощи.
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
07:53РИА Новости
В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
"Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний мальчик. Он находился в карете скорой помощи в сопровождении матери", - сказала собеседница агентства.
Источник РИА Новости в правоохранительных органах уточнил, что мальчик был госпитализирован с ушибами, двоих взрослых пострадавших после осмотра врачами отпустили домой.
Инспектор ГИБДД
8 августа, 12:00РИА Новости
В ГИБДД назвали самые опасные для жизни дороги
000011
Обсудить 0
СамараПроисшествия
Рекомендуем
В Новосибирской области проверяют приют после сообщений о плохом питании
РИА
Новости
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В одном из городов на Сахалине потушили пожар на центральной котельной
Крым
Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
Лента
новостей
Задержки поездов
На Курском направлении МЖД задерживаются поезда
Паводок в Хабаровске
Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки
Девушка со смартфоном и банковской картой
Источник рассказал, откуда мошенники воруют телефоны клиентов банков
Река Лена в Якутии. Архивное фото
В Якутии отметили незначительный подъем уровней воды на реке Лена
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В одном из городов на Сахалине загорелась центральная котельная
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Сахар
Врачи призвали ограничить в России рекламу сладкого
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Первый снег
В трех сибирских регионах выпал первый снег
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния