В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи

САМАРА, 30 сен - РИА Новости. Три человека, в том числе ребенок, пострадали в результате ДТП с участием машины скорой помощи в Самаре, сообщили в понедельник РИА Новости в пресс-службе ГУМВД по региону.

По данным ведомства, в воскресенье, 29 сентября, около 23.00 (22.00 мск) в Самаре на пересечении Московского шоссе и улицы 22-го Партсъезда столкнулись Lada Priora и машина скорой помощи.

"Пострадали три человека, в том числе несовершеннолетний мальчик. Он находился в карете скорой помощи в сопровождении матери", - сказала собеседница агентства.