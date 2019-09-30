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РИА Новости

В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"

08:43 30.09.2019
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРакетный комплекс "Искандер-М"
Ракетный комплекс Искандер-М
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Ракетный комплекс "Искандер-М". Архивное фото
ЧИТА, 30 сен – РИА Новости. Зенитчики совместно с ракетчиками в Забайкалье в рамках комплексной тренировки уничтожили стартовые позиции ракетных комплексов условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.
В тренировке были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".
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31 августа, 16:42Радио Sputnik
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"Расчет многофункционального комплекса беспилотной авиации "Орлан-10" обнаружил в одном из районов края стартовые позиции ракетных комплексов наземного базирования "противника". Для усложнения задачи "неприятель" произвел пуски около 20 ракет. Зенитчики осуществили поиск, обнаружение, идентификацию целей и их уничтожение электронными пусками", - говорится в сообщении.
В ведомстве уточнили, что расчеты ракетного комплекса "Искандер" выполнили учебные пуски, уничтожив командный пункт, стартовые позиции, укрытия для личного состава и техники условного противника.
Отмечается, что несмотря на постановку "неприятелем" радиоэлектронных помех, "Орлан-10" успешно передал координаты наземных целей, по которым и был нанесен ракетный удар.
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