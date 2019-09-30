В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"

ЧИТА, 30 сен – РИА Новости. Зенитчики совместно с ракетчиками в Забайкалье в рамках комплексной тренировки уничтожили стартовые позиции ракетных комплексов условного противника, сообщила пресс-служба Восточного военного округа.

В тренировке были задействованы расчеты зенитных ракетных комплексов С-300 и оперативно-тактических ракетных комплексов "Искандер".

"Расчет многофункционального комплекса беспилотной авиации "Орлан-10" обнаружил в одном из районов края стартовые позиции ракетных комплексов наземного базирования "противника". Для усложнения задачи "неприятель" произвел пуски около 20 ракет. Зенитчики осуществили поиск, обнаружение, идентификацию целей и их уничтожение электронными пусками", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что расчеты ракетного комплекса "Искандер" выполнили учебные пуски, уничтожив командный пункт, стартовые позиции, укрытия для личного состава и техники условного противника.