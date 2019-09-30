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РИА Новости

СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек

08:42 30.09.2019
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© AP Photo / R S IyerНаводнение в Индии
Наводнение в Индии
© AP Photo / R S Iyer
Наводнение в Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен - РИА Новости. Число погибших за минувшую неделю на севере Индии в результате наводнений и оползней, спровоцированных сильнейшими ливнями, достигло 127 человек, пишет в понедельник издание Asian Age.
Согласно этим данным, наибольшее число жертв, 87, зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш, за ним с большим отрывом следует Бихар - 27 человек. В ряде районов на севере Индии по-прежнему закрыты все учебные и большинство государственных учреждений, а также магазины, рестораны и лавки. Ситуация осложняется тем, что синоптики не могут прийти к единому мнению относительно того, как будет вести себя циклон в этом регионе в последующие несколько суток.
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"Наши метеорологические службы, похоже, оказались беспомощными, так как их прогнозы противоречат друг другу", - так прокомментировал текущее положение в беседе с журналистами главный министр штата Бихар Нитиш Кумар.
Правительство этого штата запросило у ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать мешки с провизией и медикаментами жителям наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть авиарейсов и поездов отменены здесь на ближайшие несколько дней из-за непогоды.
Правительство Уттар-Прадеша ранее распорядилось о выплате компенсаций семьям погибших в размере 400 тысяч рупий на каждую (порядка 5,8 тысячи долларов США). Прогноз погоды на ближайшие несколько суток, тем временем, неутешителен - синоптики предупреждают об "очень сильных дождях" здесь в последующие дни и призывают граждан оставаться дома.
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