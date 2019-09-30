СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек

НЬЮ-ДЕЛИ, 30 сен - РИА Новости. Число погибших за минувшую неделю на севере Индии в результате наводнений и оползней, спровоцированных сильнейшими ливнями, достигло 127 человек, пишет в понедельник издание Число погибших за минувшую неделю на севере Индии в результате наводнений и оползней, спровоцированных сильнейшими ливнями, достигло 127 человек, пишет в понедельник издание Asian Age

Согласно этим данным, наибольшее число жертв, 87, зарегистрировано в штате Уттар-Прадеш, за ним с большим отрывом следует Бихар - 27 человек. В ряде районов на севере Индии по-прежнему закрыты все учебные и большинство государственных учреждений, а также магазины, рестораны и лавки. Ситуация осложняется тем, что синоптики не могут прийти к единому мнению относительно того, как будет вести себя циклон в этом регионе в последующие несколько суток.

"Наши метеорологические службы, похоже, оказались беспомощными, так как их прогнозы противоречат друг другу", - так прокомментировал текущее положение в беседе с журналистами главный министр штата Бихар Нитиш Кумар.

Правительство этого штата запросило у ВВС Индии два вертолета, чтобы сбрасывать мешки с провизией и медикаментами жителям наиболее пострадавших населенных пунктов. Часть авиарейсов и поездов отменены здесь на ближайшие несколько дней из-за непогоды.