Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении

Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019

МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 сентября - 1 октября посетит Армению, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.

"Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября - 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.

По данным пресс-службы, Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Белоруссии по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.