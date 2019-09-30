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РИА Новости

Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении

08:36 30.09.2019
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств "Славянский базар в Витебске". 12 июля 2019
Президент Белоруссии Александр Лукашенко на открытии XXVIII Международного фестиваля искусств Славянский базар в Витебске. 12 июля 2019
© Sputnik / Виктор Толочко
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МИНСК, 30 сен – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 30 сентября - 1 октября посетит Армению, где примет участие в заседании Высшего Евразийского экономического совета, сообщила в понедельник пресс-служба белорусского лидера.
"Президент Беларуси Александр Лукашенко 30 сентября - 1 октября совершит рабочий визит в Армению для участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета", - говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что встреча глав государств пройдет в узком и расширенном составах. Повестка дня заседания включает около полутора десятков вопросов. Лидеры стран - участниц ЕАЭС рассмотрят вопросы экономического взаимодействия, финансовой политики, энергетики, основные направления международной деятельности и развитие сотрудничества с третьими странами.
По данным пресс-службы, Лукашенко в своем выступлении на саммите обозначит позицию Белоруссии по актуальным вопросам взаимодействия государств в ЕАЭС и дальнейшему развитию этого интеграционного объединения.
Договор о Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) был подписан 29 мая 2014 года и вступил в силу 1 января 2015 года. Членами объединения являются Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия и Россия.
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