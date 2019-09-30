В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

ИРКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме поселка Табарсук Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.
Сообщение о возгорании частного дома в селе Табарсук Аларского района поступило на пульт 29 сентября в 13.58 (8.58 мск). Спустя несколько минут на место пожара прибыла добровольная пожарная команда. На момент прибытия из районного центра пожарного подразделения строение выгорело изнутри, также огонь повредил кровлю по всей площади.
"В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены двое погибших детей – трехлетние девочки-сестры", - говорится в сообщении.
Дознаватели МЧС России установили, что мать девочек-близнецов, 29-летняя женщина, оставила малышей дома одних. По возвращении она уже не смогла войти внутрь из-за огня и сильного задымления. При попытке спасти детей, она получила травму руки. Женщину спас брат, проживавший по соседству. В ходе опроса соседей было установлено, что мать погибших детей злоупотребляла алкоголем. Семья состояла на учете у социальных служб. Обстоятельства пожара предстоит выяснить следственной оперативной группе. На месте пожара работают эксперты испытательной пожарной лаборатории МЧС России.