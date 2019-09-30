В Иркутской области при пожаре погибли двое детей

ИРКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Двое малолетних детей погибли во время пожара в частном доме поселка Табарсук Иркутской области, сообщает ГУМЧС региона.

Сообщение о возгорании частного дома в селе Табарсук Аларского района поступило на пульт 29 сентября в 13.58 (8.58 мск). Спустя несколько минут на место пожара прибыла добровольная пожарная команда. На момент прибытия из районного центра пожарного подразделения строение выгорело изнутри, также огонь повредил кровлю по всей площади.

"В ходе тушения пожара внутри дома были обнаружены двое погибших детей – трехлетние девочки-сестры", - говорится в сообщении.