В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна каждый день как на войне из-за постоянных кибератак со стороны России или других стран, сообщает газета Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна каждый день как на войне из-за постоянных кибератак со стороны России или других стран, сообщает газета Daily Telegraph

"Я чувствую себя на войне, но не в том значении войны, которое мы придавали ей в прошлом. Это потому что соперничество великих держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожает ежедневно…Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад", - приводит газета слова Картера.

По его словам, противники Британии используют спорные тактику и средства против страны, но "мы (Великобритания) должны найти способ ответить на них".