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РИА Новости

В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак

08:26 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкНоутбук
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Начальник штаба обороны Великобритании Ник Картер заявил, что страна каждый день как на войне из-за постоянных кибератак со стороны России или других стран, сообщает газета Daily Telegraph.
"Я чувствую себя на войне, но не в том значении войны, которое мы придавали ей в прошлом. Это потому что соперничество великих держав и борьба идей с негосударственными структурами угрожает ежедневно…Россия сегодня представляет большую угрозу, чем пять лет назад", - приводит газета слова Картера.
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20 сентября, 14:43РИА Новости
В МИД прокомментировали обвинения США в адрес России и Китая в кибератаках
По его словам, противники Британии используют спорные тактику и средства против страны, но "мы (Великобритания) должны найти способ ответить на них".
Посольство РФ в Британии ранее заявляло, что кибератаки, о которых говорят британские министры, являются не реально существующей проблемой, а одним из поводов для нагнетания антироссийских настроений. В диппредставительстве отмечали, что Россия неоднократно на различных уровнях предлагала британским партнерам взаимодействие по проблематике киберугроз, но никакой реакции со стороны Лондона не последовало, что высвечивает отсутствие интереса к профессиональному взаимоуважительному диалогу.
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