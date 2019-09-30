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РИА Новости

Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти

08:20 30.09.2019
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© Depositphotos / crstrbrtДобыча нефти
Добыча нефти
© Depositphotos / crstrbrt
Добыча нефти. Архивное фото
ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн, следует из сообщения на сайте компании.
Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн городского округа Цинъян провинции Ганьсу. Объем доказанных запасов нефти достигает 358 миллионов тонн, а предполагаемые запасы оцениваются в 693 миллиона тонн.
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Ожидается, что в этом году на месторождении будет добыто около 640 тысяч тонн нефти, а в ближайшем будущем годовой объем добычи достигнет 3 миллионов тонн.
Помимо этого, компания сообщила об обнаружении месторождения сланцевого газа в Сычуаньском нефтегазоносном бассейне. В уездах Чаннин и Вэйюань были обнаружены геологические запасы сланцевого газа в 740,9 миллиарда кубометров. Компания планирует в этом году добыть 7,7 миллиарда кубометров сланцевого газа.
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