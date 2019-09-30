Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти

ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Китайский энергогигант PetroChina, дочернее предприятие национальной нефтегазовой корпорации CNPC, обнаружил крупное месторождение нефти в бассейне Ордос на северо-западе страны с запасами более 1 миллиарда тонн, следует из сообщения на сайте компании.

Месторождение обнаружено в уезде Цинчэн городского округа Цинъян провинции Ганьсу. Объем доказанных запасов нефти достигает 358 миллионов тонн, а предполагаемые запасы оцениваются в 693 миллиона тонн.

Ожидается, что в этом году на месторождении будет добыто около 640 тысяч тонн нефти, а в ближайшем будущем годовой объем добычи достигнет 3 миллионов тонн.