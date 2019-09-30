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РИА Новости

Гостей фестиваля "Золотая осень" научат готовить национальные осенние блюда

08:19 30.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПродавщица на гастрономическом фестивале "Золотая осень" в Москве. 22 сентября 2017
Продавщица на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве. 22 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Гостей столичного фестиваля "Золотая осень" ждет более 450 кулинарных мастер-классов, где их научат готовить осенние национальные блюда российских регионов и европейских стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
Фестиваль "Золотая осень" пройдет в столице с 4 по 13 октября более чем на 1,5 тысячи площадок, гостей ждут сезонные блюда и фермерские продукты, а также развлекательная программа: гастрономические шоу, концерты, лекции и мастер-классы. Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве.
"На фестивале "Золотая осень" пройдет более 450 кулинарных мастер-классов", - говорится в сообщении.
Опытные повара научат гостей фестиваля готовить осенние блюда из сезонных овощей, а также национальные блюда жителей российских регионов и европейских стран. Также все желающие узнают о меню эпохи Средневековья и популярных в советских колхозах и пионерских лагерях блюдах.
Москвичей и гостей столицы научат готовить пирог с сибирскими ягодами, дальневосточный салат с морскими деликатесами, тыквенный крем-суп, липецкий штрудель и другие блюда.
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Мастер-классы пройдут на Красной площади, площади Революции, площади Славы, площади Юности в Зеленограде, на улицах Перерве, Профсоюзной, Городецкой, Митинской, Матвеевской и Святоозерской, а также на Ореховом бульваре и на бульваре Дмитрия Донского. Участие бесплатное. Предварительная регистрация не требуется.
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