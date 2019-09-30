Гостей фестиваля "Золотая осень" научат готовить национальные осенние блюда

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Гостей столичного фестиваля "Золотая осень" ждет более 450 кулинарных мастер-классов, где их научат готовить осенние национальные блюда российских регионов и европейских стран, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Фестиваль "Золотая осень" пройдет в столице с 4 по 13 октября более чем на 1,5 тысячи площадок, гостей ждут сезонные блюда и фермерские продукты, а также развлекательная программа: гастрономические шоу, концерты, лекции и мастер-классы. Тема фестиваля в этом году – инновации в сельском хозяйстве.

"На фестивале "Золотая осень" пройдет более 450 кулинарных мастер-классов", - говорится в сообщении.

Опытные повара научат гостей фестиваля готовить осенние блюда из сезонных овощей, а также национальные блюда жителей российских регионов и европейских стран. Также все желающие узнают о меню эпохи Средневековья и популярных в советских колхозах и пионерских лагерях блюдах.

Москвичей и гостей столицы научат готовить пирог с сибирскими ягодами, дальневосточный салат с морскими деликатесами, тыквенный крем-суп, липецкий штрудель и другие блюда.