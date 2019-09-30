Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Власти Хабаровского края будут частично компенсировать ущерб местным жителям и компаниям, если их сельскохозяйственных животных придется уничтожить из-за опасных болезней, сообщает правительство региона.

"В Хабаровском крае утвердили порядок выплат компенсаций жителям и юридическим лицам на случай особо опасных болезней сельскохозяйственных животных. В перечень включены ящур, сибирская язва, бруцеллез и африканская чума свиней. Теперь в случае ликвидации очагов заболеваемости, уничтожении животных краевое управление ветеринарии будет выплачивать компенсации", - говорится в сообщении.

По данным краевого управления ветеринарии, несмотря на многочисленные угрозы болезней животных из соседних регионов, Хабаровский край в целом остается благополучной в этом вопросе территорией. Но отдельные случаи регистрируются.

"Новый порядок позволит жителям и юридическим лицам частично компенсировать ущерб. Средства можно направить на приобретение поголовья", - сообщили в управлении.

Расчет за килограмм веса животного будет основан на среднестатистической цене в регионе. Средства будут направлены из резервного фонда правительства края.

Ранее сообщалось, что вирус АЧС был обнаружен на территории Приморского края и Амурской области. Власти Хабаровского края в августе ввели в регионе режим ЧС в связи с опасностью заноса АЧС из соседних территорий.