Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T08:08Z
https://ria.ru/20190930/1559263313.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/155259/85/1552598572_0:160:3072:1888_1036x0_80_0_0_2d088b5bfeb185e98d4821885cc2da9b.jpg
РИА Новости

Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре

08:08 30.09.2019
222
© РИА Новости / Александр КряжевЧастная ферма в деревне Аполлоновка
Частная ферма в деревне Аполлоновка
© РИА Новости / Александр Кряжев
Частная ферма в деревне Аполлоновка. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Власти Хабаровского края будут частично компенсировать ущерб местным жителям и компаниям, если их сельскохозяйственных животных придется уничтожить из-за опасных болезней, сообщает правительство региона.
"В Хабаровском крае утвердили порядок выплат компенсаций жителям и юридическим лицам на случай особо опасных болезней сельскохозяйственных животных. В перечень включены ящур, сибирская язва, бруцеллез и африканская чума свиней. Теперь в случае ликвидации очагов заболеваемости, уничтожении животных краевое управление ветеринарии будет выплачивать компенсации", - говорится в сообщении.
По данным краевого управления ветеринарии, несмотря на многочисленные угрозы болезней животных из соседних регионов, Хабаровский край в целом остается благополучной в этом вопросе территорией. Но отдельные случаи регистрируются.
"Новый порядок позволит жителям и юридическим лицам частично компенсировать ущерб. Средства можно направить на приобретение поголовья", - сообщили в управлении.
Коровы на ферме
18 сентября, 19:53РИА Новости
Саратовский фермер попал под следствие за убой коров, купленных на грант
Расчет за килограмм веса животного будет основан на среднестатистической цене в регионе. Средства будут направлены из резервного фонда правительства края.
Ранее сообщалось, что вирус АЧС был обнаружен на территории Приморского края и Амурской области. Власти Хабаровского края в августе ввели в регионе режим ЧС в связи с опасностью заноса АЧС из соседних территорий.
АЧС безопасна для человека, однако риск распространения инфекции с мясной продукцией высок. Жителям рекомендуется проверять документы на охлажденную и замороженную свинину, а также избегать покупок на стихийных рынках.
200001
Обсудить 0
Хабаровский крайПроисшествия
Рекомендуем
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Отловщики косаток для "китовой тюрьмы" не смогли обжаловать штрафы
РИА
Новости
Река Лена в Якутии. Архивное фото
В Якутии отметили незначительный подъем уровней воды на реке Лена
Генеральная Ассамблея ООН в Нью-Йорке
ООН как действующий пакт о ненападении великих держав
Владивосток
Температура во Владивостоке в воскресенье побила рекорд 1938 года
Лента
новостей
Продавщица на гастрономическом фестивале Золотая осень в Москве. 22 сентября 2017
Гостей фестиваля "Золотая осень" научат готовить национальные осенние блюда
Паводок в Хабаровске
Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В одном из городов на Сахалине загорелась центральная котельная
Земля
Российская частная компания хочет разработать дешевый космический корабль
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В одном из городов на Сахалине потушили пожар на центральной котельной
В Новосибирской области проверяют приют после сообщений о плохом питании
Площадь Мерджи в Дамаске
"Запад это игнорирует". Новая сторона Дамаска после войны
Задержки поездов
На Курском направлении МЖД задерживаются поезда
Логотип московского метро
В Москве отремонтировали более половины станций метро за последние годы
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния