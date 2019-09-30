В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими дождями и температурой до 14 градусов тепла ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.

"Сегодня столичный регион окажется под влиянием обширного скандинавского циклона. Нас ожидает пасмурная с небольшими дождями погода. В Москве сегодня столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов, по области плюс 10-15", - сообщила Волосюк.

Синоптик добавила, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и опустится до 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы.

Также она отметила, что за минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков днем и 2 миллиметра (по предварительным данным) ночью.