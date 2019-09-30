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РИА Новости

В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди

08:00 30.09.2019 (обновлено: 08:02 30.09.2019)
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© РИА Новости / Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкИностранная туристка на Манежной площади
Иностранная туристка на Манежной площади
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Иностранная туристка на Манежной площади. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Пасмурная погода с небольшими дождями и температурой до 14 градусов тепла ожидает жителей Москвы в понедельник, сообщила РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Елена Волосюк.
"Сегодня столичный регион окажется под влиянием обширного скандинавского циклона. Нас ожидает пасмурная с небольшими дождями погода. В Москве сегодня столбики термометров поднимутся до 12-14 градусов, по области плюс 10-15", - сообщила Волосюк.
Кремлевская набережная в Москве
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Синоптики рассказали, когда в Москву вернется ясная погода
Синоптик добавила, что ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 3-8 метра в секунду. Атмосферное давление продолжит падать и опустится до 735 миллиметров ртутного столба, что на 10 единиц ниже нормы.
Также она отметила, что за минувшие сутки в Москве выпало 3 миллиметра осадков днем и 2 миллиметра (по предварительным данным) ночью.
"Дожди в Москве были не сильными, они в основном носили моросящий характер... По области максимальное количество осадков пришлось на Серпухов - днем 6 миллиметров, ночью - 4", - добавила метеоролог.
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