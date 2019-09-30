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РИА Новости

В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником

07:53 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер станции скорой медицинской помощи
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
Фельдшер станции скорой медицинской помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 30 сен – РИА Новости. Один человек скончался, еще четверо получили травмы и были доставлены в больницу в результате столкновении внедорожника и легковушки на Кольцовском тракте в Екатеринбурге, сообщает отделение пропаганды городского ГИБДД.
Столкновение автомобилей Land Rover и Daewoo Nexia произошло в понедельник в 00.20 (22.20 мск воскресенья) на пятом километре Кольцовского тракта. По данным ведомства, обе машины двигали в попутном направлении в сторону Екатеринбурга и после ДТП съехали в кювет.
"В результате ДТП в лечебные учреждения автомашинами скорой медицинской помощи с травмами различной степени тяжести были госпитализированы оба водителя и три женщины – пассажира автомашины Daewoo Nexia. Позднее водитель автомашины Daewoo Nexia – 29- летний мужчина ­– скончался в городской клинической больнице №24", – говорится в сообщении.
Как уточнили в ГИБДД, стаж управления транспортными средствами у водителя Land Rover составляет 31 год, у водителя Daewoo Nexia – 1 год. Причины ДТП будут установлены в ходе расследования.
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