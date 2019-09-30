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РИА Новости

Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ

07:53 30.09.2019 (обновлено: 08:44 30.09.2019)
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© REUTERS / Stephen KalinПоследствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе
© REUTERS / Stephen Kalin
Последствия атаки на нефтяной завод Saudi Aramco в Хурайсе. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Наследный принц и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Салман Аль Сауд в интервью программе "60 минут" на американском телеканале CBS рассказал, почему средства ПВО королевства не смогли отразить атаки на нефтяные объекты.
"Саудовская Аравия размером практически с континент, она больше, чем вся Западная Европа. Существуют угрозы со всех сторон. Трудно охватить все полностью", — объяснил он.
Принц добавил, что противовоздушная оборона Саудовской Аравии включает в себя американские ракетные системы Patriot и Hawk, которые не предназначены для уничтожения беспилотников.
При этом Аль Сауд назвал атаку на НПЗ "глупостью". "Только полный дурак будет пытаться помешать экспорту нефти, обеспечивающего пять процентов мирового рынка. Стратегической целью нападавших было лишь подтверждение того, что они действительно глупы", — заключил он.
Дым от пожара на нефтеперерабатывающем заводе Aramco в Саудовской Аравии. 14 сентября 2019
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Несколько заводов саудовской нефтегазовой госкомпании Saudi Aramco 14 сентября подверглись атаке беспилотников, после чего королевство было вынуждено сократить производство нефти более чем вдвое.
Несмотря на то что ответственность за нападение взяли на себя йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, Эр-Рияд и Вашингтон обвинили в случившемся Тегеран. В Иране назвали это ложью. В правительстве страны подчеркнули, что атаки на нефтяные объекты вредят всему региону, и отметили, что подобные обвинения традиционны для США и не вызывают удивления.
Вопреки отсутствию доказательств причастности Ирана к атаке, Трамп дал указание существенно ужесточить санкции против Тегерана.
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Атака на НПЗ в Саудовской АравииМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)Саудовская АравияИранВ мире
Популярные комментарии
Напавшие "глупцы", а ракетные системы умницы!
30 сентября, 08:00
Сергей Серый
15160000
Другими слова и коротко можно сказать "Облажались". Купили дорогие системы обороны. А когда было нужно профукала всё,что говорит о потраченных зря финансах. А продавец это объясняет так "купи ещё и будет работать ПРО лучше". Что говорит о том,что США на Саудитах делают деньги и только. И эфективности не будет у этой обороны так как США нужны только деньги. Но клиентов этой ПРО будет меньше,кому нужен воздух ? Никому !
30 сентября, 08:04
Andrej Kozakov
2700002
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