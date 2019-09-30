Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T07:52Z
https://ria.ru/20190930/1559263099.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155545/74/1555457484_0:109:2794:1681_1036x0_80_0_0_4dc29a71257517ba42fd64a5ab005dde.jpg
РИА Новости

Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР

07:52 30.09.2019
186
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкКонтрольно-пропускной пункт в Донбассе
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Контрольно-пропускной пункт в Донбассе. Архивное фото
ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Один человек ранен в пункте пропуска в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По его словам, утром силовики открыли огонь в направлении Горловки с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В результате обстрела пулевое ранение в голову получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории КПВВ в личном автомобиле", - сказал представитель ДНР в СЦКК.
По решению Киева с 2015 года с неподконтрольными украинским властям территориями Донбасса введен пропускной режим. Въехать или выехать из самопровозглашенных ДНР и ЛНР можно только через пункты пропуска, либо через территорию РФ. Наблюдатели ОБСЕ заявляли, что транспортная и экономическая блокада ведут к гуманитарной катастрофе в регионе, и призывали открыть больше пунктов пропуска.
Здание, разрушенное вследствие обстрела, в селе Роза Новоазовского района Донецкой области
Вчера, 21:28РИА Новости
В ДНР заявили о гибели ополченца при обстреле со стороны силовиков
000060
Обсудить 0
Ситуация в ДНР и ЛНРДонбассДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаВ мире
Рекомендуем
Подросток за компьютером
"Я скорее умру": пользователи Сети пытаются отыскать леопарда на фото
РИА
Новости
Сатеник Каразян
Экспертиза раскрыла загадку армянки, плачущей "кристаллами"
Девушка во время фотосессии в отделе Тверского ОВД
В Москве девушка устроила откровенную фотосессию в форме в отделе полиции
Певец Дима Билан назвал представителя самарской студии инклюзивного творчества фюрером
Билан вновь оконфузился в Самаре
Лента
новостей
Сауна
В Татарстане женщина с другом насиловали мужчин в сауне
Посетители идут на городскую Ярмарку вакансий
В России появился новый документ для приема на работу
Актриса Наталья Бочкарева
Друг Бочкаревой рассказал о ее состоянии после задержания с наркотиками
Актриса Наталья Бочкарева
Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой
Дайвер на месте крушения корабля
В США нашли пропавший "корабль-призрак"
Президент Украины Владимир Зеленский
Политолог прокомментировал статью Spiegel о недовольстве Германии Зеленским
Судна северокорейскийх браконьеров в исключительной экономической зоне Российской Федерации в Японском море во время их задержания пограничным управлением ФСБ России по Приморскому краю
Напавших на пограничников северокорейских браконьеров отправили под арест
Радиатор отопления в квартире
В Воронеже по батареям отопления пустили электроток
Осколки артиллерийских снарядов 122 мм, найденные на месте обстрела в поселке Октябрь Донецкой области
В ДНР заявили о 13 нарушениях перемирия со стороны силовиков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
07:52Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР
07:49Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок
Лента новостейМолния