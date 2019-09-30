Один человек ранен на КПП в Донбассе при обстреле ВСУ, заявили в ДНР

ДОНЕЦК, 30 сен - РИА Новости. Один человек ранен в пункте пропуска в Донбассе в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщили в понедельник журналистам в представительстве самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

По его словам, утром силовики открыли огонь в направлении Горловки с применением крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. "В результате обстрела пулевое ранение в голову получил мужчина 1960 года рождения, который находился на территории КПВВ в личном автомобиле", - сказал представитель ДНР в СЦКК.