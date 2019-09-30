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РИА Новости

Западная делегация привезла в Крым раритетный подарок

07:49 30.09.2019
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 сен – РИА Новости. Один из представителей делегации из западных стран, прибывшей в Крым с ознакомительным визитом, привез в подарок международному детскому центру "Артек" подарок в виде коллекции раритетных значков, сообщил глава комитета по межнациональным отношениям и вопросам народной дипломатии Юрий Гемпель.
Делегация прибыла в Крым с ознакомительным визитом в воскресенье. В ее составе более 20 человека из Норвегии, Бельгии, Голландии, США, Германии. Цель визита – укрепление связей по линии народной дипломатии. Визит продлится по 6 октября.
"Один из представителей делегации, гражданин Германии, в детстве был в "Артеке". Он привез в подарок музею детского центра очень много значков, которыми в свое время обменивались и дарили друг другу дети из разных городов, а также прочую раритетную атрибутику. Все это будет передано в дар музея", - сказал РИА Новости Гемпель.
По его словам, официальная часть визита делегации начинается с понедельника.
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АртекГерманияКрымСШАОбщество
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