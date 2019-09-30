Температура во Владивостоке в воскресенье побила рекорд 1938 года

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Температура во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября побила температурный рекорд 1938 года, сообщает Примгидромет.
"В воскресенье столбики термометров поднялись до +23…+26°C. Был перекрыт на 0,9°C абсолютный максимум температуры, который удерживался с 1938 года. Утром в понедельник температура понизилась до +12…+13°C", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за установившейся сухой и теплой погоды уровень пожароопасности леса в Приморье продолжает увеличиваться.