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РИА Новости

Температура во Владивостоке в воскресенье побила рекорд 1938 года

07:28 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий АньковВладивосток
Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Владивосток. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Температура во Владивостоке в воскресенье, 29 сентября побила температурный рекорд 1938 года, сообщает Примгидромет.
"В воскресенье столбики термометров поднялись до +23…+26°C. Был перекрыт на 0,9°C абсолютный максимум температуры, который удерживался с 1938 года. Утром в понедельник температура понизилась до +12…+13°C", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-за установившейся сухой и теплой погоды уровень пожароопасности леса в Приморье продолжает увеличиваться.
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