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РИА Новости

Отловщики косаток для "китовой тюрьмы" не смогли обжаловать штрафы

07:18 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПогрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Приморский краевой суд оставил без изменения решения Фрунзенского районного суда, который оштрафовал четыре компании-отловщиков косаток и белух за нарушения правил рыболовства.
Документы по административным делам по статье "Нарушение правил и требований, регламентирующих рыболовство" в отношении четырех компаний поступили в суд от регионального пограничного управления ФСБ. Суд 7 июня назначил одной из них - ООО "Белый кит" - штраф в 28 миллионов рублей, 14 июня по такой же статье была оштрафована компания ООО "Океанариум ДВ" на 56,4 миллиона рублей, а 19 июня суд оштрафовал на 37,6 миллиона рублей ООО "Сочинский дельфинарий". Штраф в 28,176 миллиона рублей назначили компании "Афалина". Компании обжаловали штрафы.
Согласно информации на сайте Приморского краевого суда, жалобы четырех компаний решено оставить без удовлетворения. У отловщиков было 10 дней на обжалование, таким образом решения о штрафах вступили в силу.
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
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Белухи из "китовой тюрьмы" хорошо переносят перевозку
По данным суда, компании выловили косаток с нарушениями законодательства. Среди вмененных нарушений - несоответствие используемых орудий лова, типа судов, конструкций для транспортировки косаток, места лова, также отмечено, что на судах не было ветеринарного врача.
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Вчера, 10:32РИА Новости
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