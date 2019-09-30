В Новосибирской области проверяют приют после сообщений о плохом питании

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку после сообщений о плохом питании в социальном приюте для детей и подростков в Чановском районе, сообщает надзорное ведомство.

На прошлой неделе о том, что дети реабилитационного центра в селе Блюдчанское жалуются на "ежедневный голод" в течение как минимум последнего года, сообщила общественная организация "Гражданский патруль" со ссылкой на воспитанников учреждения. Сообщалось также, что заболевших детей якобы могут оставить без лекарств на выходные дни.