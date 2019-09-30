В Новосибирской области проверяют приют после сообщений о плохом питании

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Прокуратура в Новосибирской области организовала проверку после сообщений о плохом питании в социальном приюте для детей и подростков в Чановском районе, сообщает надзорное ведомство.
На прошлой неделе о том, что дети реабилитационного центра в селе Блюдчанское жалуются на "ежедневный голод" в течение как минимум последнего года, сообщила общественная организация "Гражданский патруль" со ссылкой на воспитанников учреждения. Сообщалось также, что заболевших детей якобы могут оставить без лекарств на выходные дни.
"Прокуратура Чановского района Новосибирской области организовала проверку в связи с сообщениями СМИ о некачественном питании несовершеннолетних в МБУ "Комплексный центр" Чановского района "Социальный приют для детей и подростков", - говорится в сообщении.
Ведомство с привлечением контролирующих органов проверит качество питания и соблюдение руководством центра требований санитарно-эпидемиологического законодательства и законов об охране здоровья несовершеннолетних.
"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", - сообщили в прокуратуре.
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