Российская частная компания хочет разработать дешевый космический корабль

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Российская частная компания "Международные транспортные космические системы" (МТКС), организованная выходцами из S7 Space (дочернее предприятие группы S7), планирует разработать дешевый транспортный корабль для снабжения грузами Международной космической станции. Об этом РИА Новости рассказали в самой компании.

"Многоразовый грузовой корабль будет создаваться в тесной кооперации с предприятиями госкорпораций "Роскосмос", "Росатом" и "Ростех", - сказали в МТКС.

Корабль получил название "Арго" в честь судна, на котором в поисках Золотого руна по древнегреческой мифологии отправились аргонавты.

"Арго" будет состоять из многоразового возвращаемого аппарата, способного доставлять до 2 тонн груза на МКС и возвращать до 1 тонны груза, а также одноразового двигательного отсека. Планируется, что назначенный ресурс корабля составит 20 циклов взлет-посадка. Корпус корабля планируется собирать из композитных материалов, для чего планируется построить сборочно-производственный комплекс. В качестве возможных площадок рассматриваются территории в Казахстане, Воронеже и Подмосковье. Стоимость цикла использования корабля, включающего изготовление в расчёте на количество использований, работы по подготовке к запуску, эксплуатацию в полете, посадку и подготовка к новому предполетному циклу – составит около 11,5 миллиона долларов.

Для примера, согласно данным госзакупок, изготовление космического корабля "Прогресс МС", способного отвезти 2,6 тонны грузов на МКС обходится предприятию Роскосмоса Ракетно-космической корпорации "Энергия" в 29,5 миллиона долларов США (1 миллиард 918 миллионов рублей). Возвращать грузы корабль "Прогресс" не умеет, он полностью сгорает в атмосфере при сходе с орбиты. Других транспортных грузовых кораблей у России нет и не разрабатывается.

Главным конструктором нового корабля назначен Николай Брюханов – ранее генконструктор разрабатываемого Роскосмосом корабля "Федерация", переименованного недавно в "Орла". После увольнения из Ракетно-космической корпорации "Энергия" Брюханов ушел в S7 Space, но после смены руководства покинул эту компанию. Вместе с ним в новую компанию из S7 Space перешли и назначены на должности председателя совета директоров Сергей Сопов, гендиректора компании - Дмитрий Кахно.

Летные испытания корабля планируется начать уже в 2023 году его запуском без груза. По предложению "Роскосмоса" должен быть проработан вариант начала летных испытаний корабля на ракете "Союз-2.1б", а с 2026 года начать регулярные запуски к МКС с использованием разрабатываемой Роскосмосом новой ракеты "Союз-5". При этом, применение более грузоподъемного носителя позволит дополнительно доставлять на МКС до 3,5 тонны груза в негерметичном отсеке.

Всего для транспортного обеспечения МКС планируется построить три корабля. Их возможностей должно хватить до 2036-го года.

Проект частного корабля и использования его возможностей для снабжения МКС рассмотрен в Роскосмосе в августе (копия документов имеется в распоряжении РИА Новости). В копии проекта протокола указана заинтересованность госкорпорации в участии в работах по этой тематике. "Коммерческие предложения по созданию первых четырех серийных кораблей подготовлены и в ближайшее время будут направлены в Роскосмос", - сказали в компании.

В качестве "космического извозчика" компания МТКС планирует получить к 2032 году выручку в объеме около 600 миллионов долларов США.

В настоящее время в мире разработано новое поколение транспортных кораблей – Dragon от SpaceX, Cygnus от Northrop Grumman и Dream Chaser от Sierra Nevada, Konotori от Японского космического агентства. Dragon и Dream Chaser имеют возможность возвращения грузов с орбиты.