В Москве отремонтировали более половины станций метро за последние годы

"Красивее стали и входы в метро: здесь установили новые навесы, которые защищают спуски на станции от осадков. Сейчас на разных станциях в центре Москвы и в отдалённых районах отремонтированы и установлены более 160 навесов. Это также повысило безопасность пассажиров. На ступенях больше не скапливается снег и дождевая вода, а в самом переходе стало теплее в холодное время года и прохладнее в жару", - сказал глава департамента.