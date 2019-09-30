В Якутии отметили незначительный подъем уровней воды на реке Лена

ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Незначительный подъем уровней воды наблюдается на участке реки Лены Олекминск – Покровск, на реках северо-востока преобладает понижение уровней, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Ранее сообщалось, что в Якутске и поселке Жатай из-за обмеления Лены был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз нефтепродуктов для нужд топливных компаний и завоз грузов. Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ минэкологии Якутии проводит неотложные дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал".

В понедельник на сайте Якутского УГМС представлен обзор состояния водных объектов республики. "На участке реки Лена Олекминск - Покровск продолжается незначительный подъем уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров за сутки", - сообщили в пресс-службе.

По данным ведомства, у Олекминска наблюдается прохождение максимума дождевого паводка с высотой волны 0,4 метра. На участке Сангары - Хабарова повышение уровней воды за сутки составило от 0,1 до 0,5 метра. В результате выпавших осадков в верхнем течении бассейна р.Алдан, в пределах Алданского района отмечается суточный подъем уровней воды 0,1 до 0,5 метра. У гидропоста Угино отмечается прохождение максимума небольшого дождевого паводка (выход с р.Тимптон), с общим ростом 0,4 метра.