Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-30T07:02Z
https://ria.ru/20190930/1559262524.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/113351/90/1133519043_0:448:2048:1600_1036x0_80_0_0_43e77a6aa2dae8d86e50f30d24556427.jpg
РИА Новости

В Якутии отметили незначительный подъем уровней воды на реке Лена

07:02 30.09.2019
271
© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в фотобанкРека Лена в Якутии. Архивное фото
Река Лена в Якутии. Архивное фото
© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в фотобанк
ЯКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Незначительный подъем уровней воды наблюдается на участке реки Лены Олекминск – Покровск, на реках северо-востока преобладает понижение уровней, сообщается на сайте Якутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
Ранее сообщалось, что в Якутске и поселке Жатай из-за обмеления Лены был объявлен режим ЧС. Власти отметили, что ситуация не повлияла на завоз нефтепродуктов для нужд топливных компаний и завоз грузов. Исполнительная дирекция по ликвидации последствий весеннего паводка и организации восстановительных работ минэкологии Якутии проводит неотложные дноуглубительные работы на подходном канале Якутской нефтебазы и прорези в районе водозаборных и водоочистных сооружений АО "Водоканал".
В понедельник на сайте Якутского УГМС представлен обзор состояния водных объектов республики. "На участке реки Лена Олекминск - Покровск продолжается незначительный подъем уровней воды с интенсивностью от 1 до 5 сантиметров за сутки", - сообщили в пресс-службе.
По данным ведомства, у Олекминска наблюдается прохождение максимума дождевого паводка с высотой волны 0,4 метра. На участке Сангары - Хабарова повышение уровней воды за сутки составило от 0,1 до 0,5 метра. В результате выпавших осадков в верхнем течении бассейна р.Алдан, в пределах Алданского района отмечается суточный подъем уровней воды 0,1 до 0,5 метра. У гидропоста Угино отмечается прохождение максимума небольшого дождевого паводка (выход с р.Тимптон), с общим ростом 0,4 метра.
"На реках севера и северо-востока преобладает понижение уровней воды от 5 до 20 сантиметров за сутки", - добавили в управлении.
Паводок в Хабаровске
06:25РИА Новости
Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки
000000
Обсудить 0
ЯкутияОбщество
Рекомендуем
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
В одном из городов на Сахалине потушили пожар на центральной котельной
РИА
Новости
Паводок в Хабаровске
Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки
Логотип московского метро
В Москве отремонтировали более половины станций метро за последние годы
В Новосибирской области проверяют приют после сообщений о плохом питании
Лента
новостей
Владивосток
Температура во Владивостоке в воскресенье побила рекорд 1938 года
Земля
Российская частная компания хочет разработать дешевый космический корабль
Погрузка и отправка второй партии косаток в бухте Средняя
Отловщики косаток для "китовой тюрьмы" не смогли обжаловать штрафы
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
В одном из городов на Сахалине загорелась центральная котельная
Москва
Эксперты назвали самые популярные летом у иностранцев российские регионы
Фельдшер станции скорой медицинской помощи
В Уфе первокурсник умер после занятий физкультурой
Программирование
В России разработали защиту для судов и морской инфраструктуры от кибератак
Задержки поездов
На Курском направлении МЖД задерживаются поезда
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи из "китовой тюрьмы" хорошо переносят перевозку
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:12Москалькова разберется с проблемой поставок лекарства для онкобольных
09:07Житель Хакасии получил семь лет колонии за содействие терроризму
09:00Стоимость нефти незначительно меняется после продолжительного снижения
08:49В Москве двое неизвестных с автоматом устроили погром в ресторане
08:47В Самаре трое человек пострадали в ДТП с машиной скорой помощи
08:43В Забайкалье военные на учениях уничтожили ракетные комплексы "противника"
08:42СМИ: наводнения и оползни в Индии за неделю унесли жизни 127 человек
08:41В Крыму западной делегации покажут изменения за пять лет
08:39В Башкирии требуют наказать подростков, взорвавших щенков петардами
08:36Лукашенко примет участие в саммите ЕАЭС в Армении
08:29В Иркутской области при пожаре погибли двое детей
08:26В штабе обороны Британии заявили, что страна "как на войне" из-за кибератак
08:24Минсельхоз не ожидает роста цен на рыбу из-за изменений в Налоговый кодекс
08:20Китайская PetroChina обнаружила новое месторождение нефти
08:15В Москве и области объявили желтый уровень погодной опасности
08:08Хабаровским фермерам частично компенсируют убой скота при АЧС и ящуре
08:06Маркетплейс образовательного контента и услуг появится в России в 2020 году
08:00В Москве в понедельник ожидаются небольшие дожди
07:53В Екатеринбурге один человек погиб при ДТП с внедорожником
07:53Саудовский принц объяснил, почему не удалось отразить атаки на НПЗ
Лента новостейМолния