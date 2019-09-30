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РИА Новости

СМИ сообщили о риске подорожания молочной продукции

06:37 30.09.2019
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкПрилавок с молочной продукцией
Прилавок с молочной продукцией
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Прилавок с молочной продукцией. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Стоимость молочной продукции может вырасти на десять процентов в ноябре из-за запуска заключительного этапа электронной ветеринарной сертификации (ЭВС). Об этом пишут "Известия" со ссылкой на комитет по развитию АПК Московской торгово-промышленной палаты.
Запуск ЭВС приведет к тому, что в стране будет действовать еще одна система контроля молочной продукции, помимо существующего эксперимента по маркировке, пишет газета. Как рассказали изданию в Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ), это приведет к появлению дополнительных расходов у бизнеса, что, в свою очередь, может вызвать рост цен в магазинах.
Покупатель у витрины с молочной продукцией
23 июля, 16:08РИА Новости
Молочную продукцию внесли в перечень товаров для обязательной маркировки
Организация обратилась к правительству с предложением перенести старт ЭВС, так как, по ее мнению, отслеживание готовой молочной продукции этой системой не имеет практического смысла.
Как пояснили "Известиям" в Россельхознадзоре, запуск заключительного этапа ЭВС не может вызвать рост стоимости молочных продуктов. В надзорном органе отметили, что опыт первого и второго этапов показал снижение себестоимости производства товаров.
Эксперимент по маркировке ряда видов готовой молочной продукции начался в России 15 июля. Он продлится до 29 февраля. В частности, в рамках пилотного проекта предполагается маркировать молоко и сливки, сгущенные и несгущенные, пахту, йогурты, кефир, молочную сыворотку, сливочное масло, сыры и творог, мороженое и ряд других продуктов.
Среди целей эксперимента - проверка полноты и достаточности механизмов маркировки средствами идентификации отдельных видов молочной продукции для обеспечения противодействия незаконному ввозу, производству и обороту товаров, в том числе - контрафактных, а также повышения собираемости таможенных и налоговых платежей.
Молоко
10 сентября, 10:25РИА Новости
"Союзмолоко" предложило не считать продукты с растительным жиром молочными
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Московская торгово-промышленная палатаАссоциация компаний розничной торговлиРоссельхознадзорРоссияЭкономика
Популярные комментарии
Очередной вброс . к зиме всегда идёт сезонное подорожания молочки... А завывают те кто работает по серым схемам... с Платоном было тоже самое
30 сентября, 06:56
Крах Либерализма
9000041
Потом не будет хватать и этих средств. Придумают 5-й круг проверки молочки. Понятно, что все для народа. Государство у нас превращается в Остапа Бендера, который знал несколько способов "честного отъема денег". В арсенале наших властей их значительно больше.
30 сентября, 07:05
НЛНаталья Лобова
4200003
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