Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки

ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Уровень воды в Амуре в Хабаровске опустился ниже отметки неблагоприятного явления, сообщает региональный главк МЧС России.

"Уровень воды в реке Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки (450 сантиметров)... По состоянию на 30 сентября, уровень Амура у Хабаровска составил 438 сантиметров (-10 сантиметров за сутки), у Комсомольска-на-Амуре 683 сантиметра (-13 за сутки), у Николаевска-на-Амуре 244 сантиметров (+4 за сутки)", - говорится в сообщении.

На спадающем Нижнем Амуре пойма затоплена на 0,9-4,2 метра. Спасатели не исключают нового кратковременного повышения уровня воды у Николаевска-на-Амуре до неблагоприятной отметки из-за приливных и нагонно-сгонных явлений.

В регионе в зоне паводка остаются восемь муниципальных образований с частичным подтоплением в 74 населенных пунктах. В 46 из них в воде 103 частных жилых дома и 778 приусадебных участков. Кроме того, на 93 участках дорог - переливы воды. В Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города.