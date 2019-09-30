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РИА Новости

Уровень реки Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки

06:25 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр ЯнышевПаводок в Хабаровске
Паводок в Хабаровске
© РИА Новости / Александр Янышев
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Уровень воды в Амуре в Хабаровске опустился ниже отметки неблагоприятного явления, сообщает региональный главк МЧС России.
"Уровень воды в реке Амур в Хабаровске опустился ниже неблагоприятной отметки (450 сантиметров)... По состоянию на 30 сентября, уровень Амура у Хабаровска составил 438 сантиметров (-10 сантиметров за сутки), у Комсомольска-на-Амуре 683 сантиметра (-13 за сутки), у Николаевска-на-Амуре 244 сантиметров (+4 за сутки)", - говорится в сообщении.
На спадающем Нижнем Амуре пойма затоплена на 0,9-4,2 метра. Спасатели не исключают нового кратковременного повышения уровня воды у Николаевска-на-Амуре до неблагоприятной отметки из-за приливных и нагонно-сгонных явлений.
В регионе в зоне паводка остаются восемь муниципальных образований с частичным подтоплением в 74 населенных пунктах. В 46 из них в воде 103 частных жилых дома и 778 приусадебных участков. Кроме того, на 93 участках дорог - переливы воды. В Хабаровске остаются подтопленными дачные участки на островной территории города.
В Хабаровском крае из-за паводка был объявлен режим ЧС. Уровень Амура у Хабаровска в пик паводка достиг 644 сантиметров, при опасном уровне в 600 сантиметров. В Комсомольске-на-Амуре он составлял 829 сантиметров, при опасной отметке в 650 сантиметров. По предварительным оценкам, нанесен ущерб в 990 миллионов рублей.
Паводок в Комсомольске-на-Амуре
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Уровень реки у Комсомольска-на-Амуре опустился ниже семи метров
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