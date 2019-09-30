В трех сибирских регионах выпал первый снег

"Наблюдается снег, и это вполне нормально. У нас весьма часто в конце сентября наблюдаются снегопады. Это было и в прошлом, и в 2017, 2014, 2013 годах. Бывали случаи, когда снег наблюдался и во второй декаде сентября. Поэтому все в пределах нормы", - сказал собеседник агентства.