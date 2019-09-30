В трех сибирских регионах выпал первый снег

НОВОСИБИРСК, 30 сен – РИА Новости. Первый этой осенью снег выпал в понедельник в Новосибирской, Томской и Кемеровской областях, сообщил РИА Новости пресс-секретарь западно-сибирского управления гидрометслужбы Ренад Ягудин.
"Наблюдается снег, и это вполне нормально. У нас весьма часто в конце сентября наблюдаются снегопады. Это было и в прошлом, и в 2017, 2014, 2013 годах. Бывали случаи, когда снег наблюдался и во второй декаде сентября. Поэтому все в пределах нормы", - сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что первый снег в понедельник наблюдают жители Новосибирской, Кемеровской и Томской областей. Осадки, по словам представителя метеорологов, были неинтенсивными.
Ягудин добавил, что самый ранний первый снег в Новосибирской области наблюдался в 1968 году - 5 сентября.
Представитель гидрометцентра сообщил, что 1, 2 и 3 октября синоптики с приходом антициклона ждут прекращения осадков и небольшого повышения температуры воздуха.
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