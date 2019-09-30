В одном из городов на Сахалине загорелась центральная котельная

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен – РИА Новости. Центральная котельная небольшого города Поронайск на севере Сахалина загорелась в понедельник, сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС администрации района Владимир Ахметшин.
"Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 11.57 (03.57 мск), через минуту первый пожарный расчет был на месте. Горело помещение, в которое снаружи транспортером подается уголь в котельную", - рассказал собеседник.
По его словам, возгорание удалось локализовать в 12.11 (04.11 мск).
"В настоящее время пожарные проливают горевшее помещение", - заключил Ахметшин.
Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалину, в 13.00 (05.00 мск) открытое горение на площади 200 квадратных метров ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации пожара.