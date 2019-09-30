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РИА Новости

В одном из городов на Сахалине загорелась центральная котельная

05:40 30.09.2019
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© РИА Новости / Георгий Зимарев / Перейти в фотобанкСотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара
© РИА Новости / Георгий Зимарев
Перейти в фотобанк
Сотрудники МЧС РФ во время тушения пожара. Архивное фото
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 сен – РИА Новости. Центральная котельная небольшого города Поронайск на севере Сахалина загорелась в понедельник, сообщил РИА Новости представитель отдела ГО и ЧС администрации района Владимир Ахметшин.
"Сообщение о возгорании поступило в дежурную часть в 11.57 (03.57 мск), через минуту первый пожарный расчет был на месте. Горело помещение, в которое снаружи транспортером подается уголь в котельную", - рассказал собеседник.
По его словам, возгорание удалось локализовать в 12.11 (04.11 мск).
"В настоящее время пожарные проливают горевшее помещение", - заключил Ахметшин.
Как сообщила пресс-служба управления МЧС России по Сахалину, в 13.00 (05.00 мск) открытое горение на площади 200 квадратных метров ликвидировали. По предварительной информации, пострадавших нет.
Причины возгорания будут установлены после полной ликвидации пожара.
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