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РИА Новости

В Тайване объявили штормовое предупреждения из-за приближения тайфуна

05:36 30.09.2019
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© РИА Новости / Александр ВильфТайвань
Тайвань
© РИА Новости / Александр Вильф
Тайвань. Архивное фото
ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на Тайване в понедельник утром из-за приближающегося к острову тайфуна Mitag, говорится в сообщении центрального метеорологического бюро Тайваня.
Согласно прогнозам синоптиков, тайфун достигнет северного и северо-восточного побережья острова к вечеру понедельника, наибольшую угрозу он представляет для уездов Илань, Тайтун и Хуалянь.
Тайфун движется к острову в северо-западном направлении с устойчивой скоростью 27 километров в час, максимальная скорость ветра по мере его приближения к побережью Тайваня, по прогнозам специалистов, может достичь 162 километров в час.
Местные правительства ряда уездов на севере и северо-востоке острова, включая город Тайбэй, еще накануне распорядились о том, что детские сады, школы, госучреждения, финансовые институты в понедельник будут закрыты.
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