В Тайване объявили штормовое предупреждения из-за приближения тайфуна

ПЕКИН, 30 сен – РИА Новости. Штормовое предупреждение объявлено на Тайване в понедельник утром из-за приближающегося к острову тайфуна Mitag, говорится в сообщении центрального метеорологического бюро Тайваня.

Согласно прогнозам синоптиков, тайфун достигнет северного и северо-восточного побережья острова к вечеру понедельника, наибольшую угрозу он представляет для уездов Илань, Тайтун и Хуалянь.

Тайфун движется к острову в северо-западном направлении с устойчивой скоростью 27 километров в час, максимальная скорость ветра по мере его приближения к побережью Тайваня, по прогнозам специалистов, может достичь 162 километров в час.