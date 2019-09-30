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РИА Новости

Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой

05:11 30.09.2019 (обновлено: 07:08 30.09.2019)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктриса Наталья Бочкарева
Актриса Наталья Бочкарева
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актриса Наталья Бочкарева . Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Актриса Дарья Сагалова, снимавшаяся вместе с Натальей Бочкаревой в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала изданию Ura.ru ситуацию с ее задержанием.
"Когда мы работали вместе (на съемках сериала. – прим. ред.), я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло", — заявила Сагалова.
Кадр из сериала Счастливы вместе
Вчера, 13:27РИА Новости
Режиссер сериала "Счастливы вместе" прокомментировал задержание Бочкаревой
По ее словам, в своем актерском окружении она никогда не замечала тех, кто мог бы употреблять запрещенные препараты. Актриса добавила, что видео с задержанием Бочкаревой не смотрела.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.
После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.
Сама Бочкарева и ее представители все сообщения об инциденте опровергают.
Телеведущая Дана Борисова
Вчера, 19:11РИА Новости
Дана Борисова прокомментировала задержание Бочкаревой с наркотиками
8481310718
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Наталья БочкареваМоскваПроисшествия
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