Актриса сериала "Счастливы вместе" прокомментировала задержание Бочкаревой

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Актриса Дарья Сагалова, снимавшаяся вместе с Натальей Бочкаревой в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала изданию Актриса Дарья Сагалова, снимавшаяся вместе с Натальей Бочкаревой в сериале "Счастливы вместе", прокомментировала изданию Ura.ru ситуацию с ее задержанием.

"Когда мы работали вместе (на съемках сериала. – прим. ред.), я никогда ничего за ней не замечала, при себе у нее никогда ничего не было. Мне кажется, толкнуть ее на употребление наркотиков ничего не могло", — заявила Сагалова.

По ее словам, в своем актерском окружении она никогда не замечала тех, кто мог бы употреблять запрещенные препараты. Актриса добавила, что видео с задержанием Бочкаревой не смотрела.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Бочкареву задержали в Москве с наркотиками.

После этого в МВД сообщили, что у женщины 1980 года рождения нашли пакетик с кокаином, а источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что речь в данном случае идет о Бочкаревой. В отношении актрисы возбудили уголовное дело, ее отпустили под подписку о невыезде.