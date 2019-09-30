Пожарные спасли почти 70 человек из полыхающей многоэтажки в центре Читы

ЧИТА, 30 сен – РИА Новости. Пожарные спасли в ночь на понедельник около 70 человек из горящей многоэтажки в центре Читы, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Забайкальскому краю.
"К моменту прибытия пожарных горела квартира на третьем этаже, люди с верхних этажей просили о помощи. С помощью двух пожарных автолестниц, установленных к окнам и балконам вышележащих этажей здания, огнеборорцы спасли 32 человек, среди которых было семь детей", - говорится в сообщении.
Еще 35 жильцов, в том числе восемь детей, были эвакуированы по лестницам дома. Жильцам помогали работники скорой.
За 13 минут пожар был ликвидирован.