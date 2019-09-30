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РИА Новости

Жертвами пожара на фабрике на востоке Китая стали 19 человек

05:06 30.09.2019
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© AP Photo / Ng Han GuanСкорая помощь в Китае
Скорая помощь в Китае
© AP Photo / Ng Han Guan
Скорая помощь в Китае. Архивное фото
ПЕКИН, 30 сен - РИА Новости. Пожар на фабрике в восточной китайской провинции Чжэцзян унес жизни 19 человек, еще три человека пострадали, говорится в сообщении правительства уезда Нинхай, где произошел инцидент.
Пожар вспыхнул в здании фабрики по производству товаров широкого потребления в уезде Нинхай городского округа Нинбо еще в воскресенье около 13.20 по местному времени (8.20 мск). К 16.00 пожар удалось потушить. Но несмотря на оперативную работу пожарных, избежать большого числа жертв не удалось.
По состоянию на 6.00 понедельника (1.00 мск), власти подтвердили гибель 19 человек, еще два человека получили тяжелые травмы, один человек пострадал незначительно.
Сотрудники министерства охраны окружающей среды провели на месте ЧП анализ состояния воздуха и почв, согласно их отчету, превышающего дозволенные нормы загрязнения по периметру и вокруг здания фабрики не выявлено.
Причины возникновения пожара пока не установлены, ведется расследование.
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