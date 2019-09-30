Иркутские власти прокомментировали сообщения об отставке губернатора

ИРКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Правительству Иркутской области ничего не известно о предстоящей отставке губернатора Сергея Левченко, сейчас он на работе и на ближайшую неделю у него составлен график мероприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства и губернатора региона.