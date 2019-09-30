Иркутские власти прокомментировали сообщения об отставке губернатора

ИРКУТСК, 30 сен – РИА Новости. Правительству Иркутской области ничего не известно о предстоящей отставке губернатора Сергея Левченко, сейчас он на работе и на ближайшую неделю у него составлен график мероприятий, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы правительства и губернатора региона.
Ранее РБК сообщило со ссылкой на источники, близкие к администрации президента, о планах Кремля досрочно отправить Левченко в отставку - уже "этой осенью, когда состоится очередная ротация губернаторского корпуса".
Левченко — член КПРФ, он был избран губернатором в 2015 году, победив во втором туре с перевесом в 15% голосов действующего тогда главу региона, кандидата от ЕР Сергея Ерощенко. Полномочия Левченко истекают в 2020 году.