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РИА Новости

В Сети появилось видео давки покупателей в Нижнекамске из-за блендеров

04:36 30.09.2019 (обновлено: 05:02 30.09.2019)
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МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Нижнекамске местные жители устроили в одном из магазинов давку из-за дешевых блендеров, видеозапись инцидента опубликовал один из пользователей "ВКонтакте".
На кадрах видно, как покупатели толкают друг друга, чтобы заполучить товар. Продавцы, не ожидавшие такого ажиотажа, кидают коробки с бытовой техникой в толпу.
По данным портала "Новости Набережных Челнов", блендеры по цене в 199 рублей продавались только один день, в субботу, с 16 до 18 часов.
Ранее стало известно, что во Владикавказе в местном торговом центре покупатели устроили давку и потасовки на распродаже одежды "одна вещь – один рубль".
В Ижевске пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши
3 августа 2017, 21:03РИА Новости
В Ижевске пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши
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ТатарстанНижнекамскРоссияОбщество
Популярные комментарии
Сразу видно - уровень жизни растет, состоятельные граждане давят друг друга ради приблуды за пару баксов.
30 сентября, 06:06
Vk Tula
500109
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