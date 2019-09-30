В Сети появилось видео давки покупателей в Нижнекамске из-за блендеров

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. В Нижнекамске местные жители устроили в одном из магазинов давку из-за дешевых блендеров, видеозапись инцидента опубликовал один из пользователей "ВКонтакте".
На кадрах видно, как покупатели толкают друг друга, чтобы заполучить товар. Продавцы, не ожидавшие такого ажиотажа, кидают коробки с бытовой техникой в толпу.
По данным портала "Новости Набережных Челнов", блендеры по цене в 199 рублей продавались только один день, в субботу, с 16 до 18 часов.
Ранее стало известно, что во Владикавказе в местном торговом центре покупатели устроили давку и потасовки на распродаже одежды "одна вещь – один рубль".
3 августа 2017, 21:03РИА НовостиВ Ижевске пенсионеры устроили давку из-за бесплатной каши