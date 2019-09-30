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РИА Новости

Белухи из "китовой тюрьмы" хорошо переносят перевозку

04:27 30.09.2019
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкБелухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Белухи в вольере Центра адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
ВЛАДИВОСТОК, 30 сен – РИА Новости. Белухи из "китовой тюрьмы", которых везут на научно-исследовательском судне к месту выпуска в Хабаровском крае, хорошо переносят транспортировку, сообщил РИА Новости представитель тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.
Выпускать белух и косаток начали 27 июня, но сначала их возили на грузовиках до Амура, спускали часть пути на баржах и дальше снова везли на грузовиках. Последняя партия этим путем ушла 27 августа, затем Амур затопил дороги. Оставшихся 75 животных решили везти морем на исследовательском судне, 28 сентября отправили первых 14 белух.
Изначально обсуждалась возможность всех животных возить морем, но ученые опасались, что их будет укачивать.
"С белухами все хорошо, состояние животных нормальное, стабильное. Прибытие судна к месту выпуска ожидается в среду-четверг", - сказал собеседник.
Центр адаптации морских животных в бухте Средняя Приморского края
Вчера, 10:32РИА Новости
Белух в "китовой тюрьме" отучают от контакта с человеком, сообщили ученые
Ситуация с "китовой тюрьмой" стала резонансной после того, как в Greenpeace в октябре 2018 года заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток, за последние пять лет туда вывезли 15 этих млекопитающих. Природоохранная прокуратура нашла нарушения со стороны Росрыболовства и компаний, которые отловили животных.
Следователи завели дело о незаконном вылове водных биологических ресурсов и жестоком обращении с животными. По данным СК, в бухте было 11 косаток (все они оказались детенышами) и 90 белух, которые не достигли половой зрелости, 13 из них были младше года. Позже три белухи и одна косатка пропали из вольеров.
Президент Владимир Путин 22 февраля дал поручение Минприроды и Минсельхозу России вместе с учеными решить судьбу животных, содержащихся в бухте Средняя в Приморье. Суд на Сахалине признал, что животные были выловлены незаконно, и признал незаконными приказы Росрыболовства, которыми распределены квоты на отлов косаток и белух.
Освобожденные косатки и белухи плывут домой
29 августа, 19:25РИА Новости
Освобожденные косатки и белухи плывут домойПоследних двух косаток и шесть белух выпустили на свободу из "китовой тюрьмы". Их перевезут в Охотское море, чтобы они смогли скорее воссоединиться с семьей. Это уже четвертая группа морских млекопитающих, освобожденных из центра адаптации. В бухте Средняя остаются более 70 белух. Их должны выпустить до конца года.
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