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РИА Новости

Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию

04:18 30.09.2019 (обновлено: 08:56 30.09.2019)
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© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкЗдание Совета Европы в Страсбурге
Здание Совета Европы в Страсбурге
© РИА Новости / Доминик Бутен
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Здание Совета Европы в Страсбурге. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, об этом она сказала в интервью изданию "Левый берег".
Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Свой шаг Киев объяснил "реагированием Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ".
Зал заседаний Парламентской ассамблеи Совета Европы
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По словам Ясько, отказ от общения с Москвой является неправильным решением. "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она.
При этом отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ, как считает 28-летняя депутат, демонстрирует "последовательность" Киева, поскольку в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью "несправедливого процесса по возвращению России".
Сама Ясько посетит сессию в качестве гостя.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.
В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.
Украинская делегация вносила сотни поправок в проект резолюции о возвращении России полномочий в ассамблее. Киевские дипломаты также просили перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок, но их инициативу не поддержали.
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
29 августа, 18:17РИА Новости
Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ)
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Елизавета ЯськоВерховная Рада УкраиныПарламентская ассамблея Совета ЕвропыРоссияУкраинаВ мире
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