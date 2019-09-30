Глава украинской делегации в ПАСЕ призвала не игнорировать Россию

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Глава украинской делегации в ПАСЕ, депутат Верховной рады от партии "Слуга народа" Елизавета Ясько заявила о необходимости поддержания диалога с Россией, об этом она сказала в интервью изданию "Левый берег".

Ранее новая делегация Украины в ПАСЕ официально отказалась от участия в осенней сессии. Свой шаг Киев объяснил "реагированием Украины на возвращение Российской Федерации в сессионный зал ПАСЕ".

По словам Ясько, отказ от общения с Москвой является неправильным решением. "Мы не можем игнорировать Россию. Мы должны защищать свои интересы, но знать, что происходит", - сказала она.

При этом отказ от участия в осенней сессии ПАСЕ, как считает 28-летняя депутат, демонстрирует "последовательность" Киева, поскольку в противном случае украинская делегация выразила бы согласие стать частью "несправедливого процесса по возвращению России".

Сама Ясько посетит сессию в качестве гостя.

Возвращение России в ПАСЕ

В 2014 году, после присоединения Крыма, делегацию от Москвы лишили ряда прав в ПАСЕ. В ответ Россия приостановила участие в заседаниях, а в 2017 году объявила о заморозке выплат взносов в бюджет ассамблеи.

В конце июня ПАСЕ восстановила права российской делегации в полном объеме. Киев пытался этому помешать.