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РИА Новости

Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

03:54 30.09.2019 (обновлено: 09:00 30.09.2019)
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© РИА Новости / Перейти в фотобанкЮрий Луценко
Юрий Луценко
© РИА Новости
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.
По словам Луценко, он говорил Джулиани, что готов сотрудничать, если ФБР или другие американские ведомства начнут свое расследование. При этом он настаивал, что Байдены не нарушали украинский закон.

"Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника", — подчеркнул экс-генпрокурор в интервью газете Los Angeles Times.

Он отметил, что дважды встречался с Джулиани и много общался с ним по телефону. По словам Луценко, сначала адвокат настаивал на расследовании, потом в какой-то момент перестал просить об этом, но снова вернулся к теме после избрания Владимира Зеленского.
Президент США Дональд Трамп
01:07РИА Новости
СМИ: Трампу предложат стратегию реагирования на угрозу импичмента
В пятницу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий сообщил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, а решение о закрытии этого дела было принято еще в августе 2017-го.
Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.
Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что за это президент предлагал гарантии помощи Киеву, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.
Сын Байдена Хантер входил в состав совета директоров Burisma Group — одной из крупнейших частных газовых компаний на Украине. В бытность вице-президентом США Байден-старший в 2016 году требовал от Киева проведения жесткой антикоррупционной политики и в рамках этой кампании призывал к отставке действовавшего тогда генпрокурора Шокина, который в том числе расследовал деятельность Burisma. Назначенный после Шокина генпрокурором Украины Юрий Луценко заявлял, что не располагает свидетельствами о правонарушениях, с которыми могли бы быть связаны Байден-старший или его сын.
Президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Нью-Йорке, США. 25 сентября 2019
02:55РИА Новости
Трамп хочет встретиться с автором жалобы на его разговор с Зеленским
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