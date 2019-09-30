Луценко заявил о давлении со стороны адвоката Трампа

МОСКВА, 30 сен — РИА Новости. Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что неоднократно отказывался заводить дело против бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына, несмотря на давление со стороны Руди Джулиани — личного адвоката Дональда Трампа.

По словам Луценко, он говорил Джулиани, что готов сотрудничать, если ФБР или другие американские ведомства начнут свое расследование. При этом он настаивал, что Байдены не нарушали украинский закон.

"Я говорил ему, что не могу начать расследование только из интереса американского чиновника", — подчеркнул экс-генпрокурор в интервью газете Los Angeles Times.

Он отметил, что дважды встречался с Джулиани и много общался с ним по телефону. По словам Луценко, сначала адвокат настаивал на расследовании, потом в какой-то момент перестал просить об этом, но снова вернулся к теме после избрания Владимира Зеленского.

В пятницу руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) Украины Назар Холодницкий сообщил, что украинские следователи не допрашивали бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера в рамках расследования деятельности компании Burisma Group, а решение о закрытии этого дела было принято еще в августе 2017-го.

Ранее СМИ сообщили, что в разговоре с украинским лидером Владимиром Зеленским президент США Дональд Трамп мог просить о расследовании в отношении Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена. Байден-старший может стать основным конкурентом Трампа на выборах в 2020 году.

Опубликованная стенограмма подтвердила, что Трамп попросил Зеленского провести расследование обстоятельств увольнения бывшего генпрокурора Украины Виктора Шокина и дела Байдена-младшего. Демократы утверждают, что за это президент предлагал гарантии помощи Киеву, однако прямого указания на это в стенограмме беседы нет.