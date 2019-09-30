В России растет число работающих мам с маленькими детьми

МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Работающих россиянок с детьми до 6 лет становится все больше - за 10 лет их число увеличилось с 62,8% до 67,1% от всех мам дошколят, сообщает Росстат. По мнению профессора РЭУ им. Плеханова Натальи Садовниковой, это вызвано боязнью женщин потерять профессиональные навыки, а также желанием финансовой независимости.

"Рост числа работающих мам с детьми до 6 лет за последние 10 лет вполне обоснован и может быть аргументирован целым рядом причин. Важным аргументом для работающих молодых мам выступает "страх" и "неуверенность" в сохранении своих профессиональных знаний, навыков и умений после "затяжного" отпуска", - сказала РИА Новости Садовникова.

Она добавила, что, получив образование, женщины, как правило, стремятся реализовать профессиональные амбиции и построить карьеру.

"С развитием высоких технологий у людей появляется больше возможностей работать "на удаленке", не выходя из дома. В последние годы возможности такой занятости увеличиваются и в ее круг вовлекаются все больше сфер деятельности и специальностей", - объяснила профессор.

"Кроме того, возможность работать при наличии маленьких детей является одним из существенных факторов улучшения финансового положения семьи, способствует увеличению ее бюджета и некоторой финансовой независимости, к чему, как правило, и стремятся молодые семьи", - добавила она.