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РИА Новости

В России растет число работающих мам с маленькими детьми

03:50 30.09.2019
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в фотобанкМать с новорожденным ребенком. Архивное фото
Мать с новорожденным ребенком. Архивное фото
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Работающих россиянок с детьми до 6 лет становится все больше - за 10 лет их число увеличилось с 62,8% до 67,1% от всех мам дошколят, сообщает Росстат. По мнению профессора РЭУ им. Плеханова Натальи Садовниковой, это вызвано боязнью женщин потерять профессиональные навыки, а также желанием финансовой независимости.
"Рост числа работающих мам с детьми до 6 лет за последние 10 лет вполне обоснован и может быть аргументирован целым рядом причин. Важным аргументом для работающих молодых мам выступает "страх" и "неуверенность" в сохранении своих профессиональных знаний, навыков и умений после "затяжного" отпуска", - сказала РИА Новости Садовникова.
Она добавила, что, получив образование, женщины, как правило, стремятся реализовать профессиональные амбиции и построить карьеру.
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"С развитием высоких технологий у людей появляется больше возможностей работать "на удаленке", не выходя из дома. В последние годы возможности такой занятости увеличиваются и в ее круг вовлекаются все больше сфер деятельности и специальностей", - объяснила профессор.
"Кроме того, возможность работать при наличии маленьких детей является одним из существенных факторов улучшения финансового положения семьи, способствует увеличению ее бюджета и некоторой финансовой независимости, к чему, как правило, и стремятся молодые семьи", - добавила она.
При этом Садовникова считает, что в ближайшем будущем ожидать, что все мамы с маленькими детьми будут работать, не стоит - ведь, помимо прочего, нужно учитывать отношения в каждой отдельной семье, а также состояние здоровья детей.
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