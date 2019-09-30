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РИА Новости
Туризм

Эксперты назвали самые популярные летом у иностранцев российские регионы

03:45 30.09.2019
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловМосква
Москва
© РИА Новости / Владимир Трефилов
Москва. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Москва, Санкт-Петербург и Калининградская область стали самыми популярными регионами РФ у иностранцев летом 2019 года, говорится в исследовании картографического сервиса Maps.me, имеющемся в распоряжении РИА Новости.
Рейтинг российских регионов, которыми интересовались иностранные туристы летом 2019 года, составлен на основе количества иностранных пользователей, загружавших карты регионов РФ в Maps.me с 1 июня по 31 августа 2019 года.
"Первые две строчки традиционно заняли Москва и Санкт-Петербург (в рамках исследования они объединены с Московской и Ленинградской областями соответственно). Так же, как и год назад, летом иностранные туристы проявили повышенный интерес к Калининградской области – она замкнула топ-3, в то время как в весеннем рейтинге занимала лишь 13-е место", - говорится в сообщении.
Летом иностранцы стремились в Иркутскую область (она находится на четвертой строчке, а весной не вошла даже в топ-20), и в Бурятию, занявшую пятое место (в весенний рейтинг она также не попала).
Иностранцы также интересовались такими регионами, как Краснодарский край, Республика Адыгея и Татарстан, расположившиеся на шестой – восьмой строчках. На девятом месте оказался Красноярский край, на десятом – Владимирская область.
Также летом иностранцы интересовались такими регионами, как Смоленская область, Приморский край, Тверская, Ростовская, Новосибирская, Нижегородская области, Республики Тува и Башкирия, Челябинская и Псковская области.
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