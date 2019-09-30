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РИА Новости

Источник рассказал, откуда мошенники воруют телефоны клиентов банков

03:42 30.09.2019 (обновлено: 04:44 30.09.2019)
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© Depositphotos / leungchopanДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой
© Depositphotos / leungchopan
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
МОСКВА, 30 сен - РИА Новости. Мошенники для звонков клиентам банков в основном используют информацию, которую получают из баз данных ГИБДД, Росреестра и операторов парковок, сообщил РИА Новости источник в банковских кругах.
"Например, информация операторов парковки доступна через платные сервисы в телеграм-ботах", - сказал собеседник агентства, отметив, что в основном под прицел злоумышленников попадают клиенты банков, на которых зарегистрированы автомобиль или недвижимость.
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Доступность огромного объема персональной информации о клиентах банков, которые можно компилировать с данными специализированных баз, позволяет собрать практически полное досье на человека, указывает гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.
"Таким образом, мошенник, имеющий досье на клиента, и используя методы социальной инженерии, может полностью ассоциироваться с какой-то крупной компанией с хорошей репутацией и дальше запрашивать любую информацию", - отмечает он.
Многократно снизить риски мошеннических операций и социальной инженерии можно, если банки перестанут использовать смс- и пуш-уведомления для подтверждения операций в дистанционных каналах, а начнут использовать мобильную аутентификацию и подпись в смартфоне, считает коммерческий директор SafeTech (резидент фонда Сколково) Дарья Верестникова.
Ведущий тренер по компьютерной криминалистике Group-IB Анастасия Баринова объясняет успех телефонных мошенников тем, что они являются не только опытными психологами, которые могут запугать и "загипнотизировать" жертву, а также тем, что владеют огромным объемом персональной информации о клиентах банков, которая оказалась в их распоряжении.
"Источником могут послужить и социальные сети, на которые сами жертвы оставляют персональную информацию, утечки из банков или от сотовых операторов. Плюс закрытые площадки в теневом сегменте интернета, где продаются огромные данные информации, в том числе о клиентах банков. Из всех этих источников злоумышленники получают информацию о потенциальных жертвах и из-за этого их истории становятся максимально правдоподобными", - отмечает эксперт.
По данным газеты "Коммерсант", ЦБ и российские банки этим летом зафиксировали резкий рост числа мошеннических звонков клиентам кредитных организаций, в том числе с подменой номера банка - за это время регулятор направил операторам связи информацию о более чем 2,5 тысячи номеров, с которых поступали звонки клиентам банков.
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